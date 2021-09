¡Ay mi mae, ay mi pae! así nombramos en la Costa a nuestros progenitores como forma cariñosa y quizás para no desgastarnos en palabras reiterativas de promesas vacuas, porque si de culebreros se trata, rondan por todas partes y se han convertido en una forma de hacer política acentuándose para las épocas de elecciones. Pero, no es precisamente a mi pae al que quiero referirme, un hombre bueno que sudó hasta la última gota para sacarnos adelante, sino al PAE, Programa de Alimentación Escolar, que se quedó huérfano hace mucho tiempo y en ese transitar por la vida, por no tener claro los principios que rigen cualquier orden de existencia como la ética y moral, se volvió amorfo y con tentáculos que es peor, un engendro que se mofa de la inocencia y necesidad de niños, al que no le importa pelar sus dientes y rasgar el estómago de personas necesitadas y a la vez sometidas a la suerte de un almuerzo que en su balanceo y nutrición contengan lo necesario para subsistir, lo que también incluye la estética, tan ignorada por estas épocas, donde nuestro comportamiento deja mucho que desear porque vivimos envueltos de basura, aire contaminado, malos olores y nos atrevemos a quedarnos sin hacer nada. Entregar frutas podridas o en mal estado para que armonicen un plato de comida es deplorable porque a pesar de ser un subsidio eso no le quita que sea de excelente calidad. El concepto del dar sin esperar nada a cambio, no lo entienden las entidades a las que le entregan los millonarios contratos del PAE, a pesar de recibir sus copiosas ganancias por el volumen de producción. Es una verdadera lástima que siempre suceda lo mismo y año tras año, las noticias nos arrojan el mismo resultado. Definitivamente nuestra Colombia se mueve como un emparedado, acolchada por los laterales y un revoltillo oculto. “La normativa del PAE tiene como primera alternativa operar en el sitio, de lo contrario hay que llevarla preparada o entregar ración industrializada”. No se sabe qué es mejor, no se sabe a ciencia cierta a quién acudir, a quién entregarle el contrato, a quién destinar esta responsabilidad de gran envergadura como lo es la salud y bienestar a través de la alimentación a una población vulnerable y desprotegida. ¿Se hace necesario entonces la veeduría permanente? ¿Con una periodicidad corta para ver si se cogen a los responsables con las manos en la masa? Es muy triste vivir en un país de doble moral en casi todos los aspectos que aún vigilados se cranean la trampa para el beneficio propio. ¡Ay, mi PAE, hasta cuándo!

*Escritora.