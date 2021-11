Otro retraso en las obras de la Protección Costera. Mientras Cartagena se vence en el agua y los niveles freáticos nos hacen víctima de inundaciones, las autoridades parecen interesadas en sabotear un proyecto que ya tiene los recursos y es de urgencia para la ciudad.

Es inexplicable que ad portas de arrancar la fase I tengamos que sufrir un nuevo aplazamiento. Esta vez por un plan de manejo de tráfico para el transporte de los materiales. Es absurdo que sea el Distrito el que se haya convertido en el palo de la rueda. La preocupación nace del alcalde, quien ve con intranquilidad que se dañen las vías con el peso de los materiales. Mismas vías que duraron en pésimo estado casi un año y que ahora fueron reparchadas con asfalto. Este material no necesita del tráfico pesado para dañarse. Pronto las lluvias harán su labor y la deteriorarán. La experiencia nos ha enseñado que el agua superficial contribuye en la oxidación del asfalto, más aún cuando ingresa por los poros de la capa de rodadura. Sin embargo, el mayor efecto destructivo se dará en forma combinada con las cargas del tráfico y el agua alojada en las fisuras del pavimento por efecto de la presión de los neumáticos; esto generará una presión de vacíos que gradualmente destruirá la pavimentación. No será necesario el tráfico de camiones pesados para su fin, pero su futura reparación se podría incluir en el presupuesto del proyecto y darle arranque de una vez por todas a la ejecución de la escollera desde Seguros Bolívar hasta el sector de Santo Domingo.

El 31 de julio se dio el acta de inicio y se dieron 3 meses para presentar todos los requisitos, pero apareció este nuevo que demanda el estado actual del pavimento, aforo de vías, horario para transportar materiales y una cantidad de medidas caprichosas si se tiene en cuenta que por nuestras calles circulan permanentemente camiones llenos de concreto y vigas pesadas para las construcciones de la zona. Nunca antes les habían pedido a los constructores que respondieran por las calles que cuartean o dañan con la cimentación de sus edificios. No obstante, se le pide al consorcio ganador una encuesta que ni el Tránsito de Cartagena tiene... El aforo de las vías cartageneras. Información variable y dependiente de las temporadas. Se supone que el Datt respondería en un plazo de 7 días a los documentos que le fueron entregados por Proplaya de manera oficial. Sin embargo, este lo rechazó porque quería agotar la posibilidad de transportar los materiales por agua. Esta no es potestad del Datt. Su función era aprobar o no el plan de manejo de tráfico. La ineficiencia y prepotencia de las oficinas distritales está embolatando un proyecto de suma urgencia para la ciudad.