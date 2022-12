Otras pobrezas

El ánimo de estas columnas sobre la pobreza es aportar algunas ideas a quienes están o van a trabajar por enfrentar esta dramática situación en la ciudad, o a quienes se van a postular para cargos públicos en los meses siguientes, pero con mayor interés para quien se vaya a constituir en el alcalde de la ciudad para el periodo de 2024 a 2027.

Es factible que se piense que sobre el tema ya hay bastante claridad, pero como ocurre con los problemas, hasta que no se comprendan muy bien, no se pueden resolver y para ello no es suficiente disponer de datos estadísticos, buena voluntad y una adecuada metodología, es imprescindible poseer una sólida comprensión de los múltiples matices, componentes y características que se expresan con la pobreza.

Para empezar es obvio que la pobreza no se reduce a las distintas concepciones desarrolladas por economistas, instituciones públicas nacionales e internacionales, así sea legítimo considerar que propuestas como las que ha hecho el PNUD y otras instancias de Naciones Unidas, provea valiosas herramientas y comprensiones, de las cuales han emergido casi todas las políticas aplicadas en nuestros países para reducir la pobreza.

Pero lo que las evidencias indican, es que los resultados nos llevan a pensar que como fórmulas no han sido exitosas. Por ello debemos ampliar el marco de comprensión y acción para ver si en algunos años empezamos a tener los resultados deseados.

Creo necesario que se asuma que existen múltiples formas o condiciones de pobreza, unas generadas por diversos factores, tanto históricos como de relacionamiento. Existen pobrezas por exclusión, por segregación y discriminación cultural o espacial, por precariedad en el acceso a oportunidades, bienes y servicios, por desigualdad de género, por trabas en el acceso a las ofertas públicas.

Hay unos niveles o condiciones de expresión de la pobreza que se desprenden de las formas de medición utilizada, así como del acceso a bienes, recursos o ingresos, que se suelen enunciar como pobreza absoluta, relativa, estructural, coyuntural; dependiendo del área geográfica se habla de pobreza urbana o rural y hoy se asume como categoría de análisis las relaciones de la población con el territorio. Dependiendo de las afectaciones se considera pobreza extrema, pobreza infantil o pobreza material.

Pero también, y pienso que aquí radica uno de los meollos de nuestra pobreza, tanto en la ciudad como en el país y son las formas de pobrezas que se desprenden de las diferentes dimensiones que tenemos como seres humanos, esto es, la pobreza espiritual o axiológica, la pobreza cultural, la pobreza afectiva y para mí, una circunstancia que cada vez crece más en Cartagena, la desesperanza como expresión de la pobreza, que se va convirtiendo a su vez en otra forma o variante de la pobreza social o económica, pues termina por eliminar o arruinar las esperanzas y los deseos de mejorar las propias condiciones de vida.

*Sociólogo.