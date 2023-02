Otras formas del Arte

Recorriendo España por carretera, apreciamos extensos cultivos del árbol de alcornoque, poco conocido en nuestro medio, y recordé aquella expresión despectiva en desuso: ‘Cabeza de alcornoque’, empleada para designar a las personas que tenían una cabeza bien puesta, pero que poco les servía para pensar bien, supuestamente estaba rellena de partes del árbol científicamente conocido como Quercus suber, de donde se extrae el corcho, material solo útil como relleno, para estancar las tapas de las botellas o climatizar los termos.

Portugal es el mayor productor de corcho en el mundo, seguido de España. Conrad Engelhardt, bioquímico de la Universidad Politécnica de California, radicado en Inglaterra, está dedicado a elaborar obras de arte con tapas de corcho desechadas, aprovechando las diferentes tonalidades con que el vino mancha las tapas y los diferentes aromas de las que se impregnan. Sus obras, que van desde retratos de personalidades hasta desnudos, son toda una experiencia visual y olfatoria, sus cuadros se exhiben en los mejores restaurantes de Londres.

Me disculpo. No sé por qué escribí sobre esto, si mi intención era escribir sobre la reforma a la salud, alguna asociación perversa de mi sombra interna me llevó a asociar una cosa con otra, le preguntaré a uno de mis alter egos.

En los diferentes posgrados en gerencia y administración de los servicios de salud, el maestrante o futuro especialista se enfrenta a una materia que por lo general les da duro a quienes no tienen buenas bases en matemáticas: economía de la salud. Los costos en salud evolucionan vertiginosamente de acuerdo con varios factores: La inversión de la pirámide poblacional producto del control de la natalidad y de la innovación tecnológica que ha permitido prolongar la vida hasta edades más avanzadas, grupos donde se registra mayor incidencia de enfermedades de alto costo. La tecnología de punta sea farmacéutica, instrumental o del conocimiento, para su avance, por los recursos invertidos en investigación, producción y marketing, resulta costosa en el mercado internacional.

Sacar todo el sistema del modelo de oferta demanda indefectiblemente disminuirá en la calidad de los servicios, en perjuicio de los usuarios. Imagino la escena: “Su tomografía está aplazada indefinidamente, el tomógrafo está averiado, requiere un repuesto que hay que importar desde el Japón, estamos a la espera del certificado de disponibilidad presupuestal”; y el médico ancestral: “Mientras esperamos le voy a recetar jarabe de totumo”. Nuestro sistema de salud para su desarrollo y funcionamiento ha requerido de cierto grado de despolitización, así como de la inversión financiera de particulares, factores que le otorgan mayor eficiencia comparativa con la aportada por el sector público. Paradójicamente desde el mismo gobierno algunas voces rechazan la estatización ideológica que la ministra Corcho ha querido imponer.

Psiquiatra.