Otras formas de esclavitud II

En muchos foros se debate sobre la veracidad de la esclavitud de los hebreos en Egipto, hay intelectuales quienes la niegan por falta de evidencia; debemos recordar que no muchas culturas dejaron escritas sus historias, algunos de estos relatos se hicieron por transmisión oral transgeneracional. Recientemente, arqueólogos han desenterrado algunos asentamientos antiguos en el norte de Egipto, en esa región se han hallado pruebas de la existencia de veinte o más asentamientos semitas que datan de los años 1800 y 1540 a.C. En el sur de Egipto se han hallado más pruebas.

Un papiro que data del Imperio Medio, aproximadamente, entre los años 2000 y 1600 antes de nuestra era, contiene los nombres de los esclavos que servían en una casa de esa región. Más de cuarenta nombres son semitas. Aquellos sirvientes eran cocineros, tejedores y peones; James K. Hoffmeier, en Arqueología de la Biblia (2008), dice: “Puesto que había más de cuarenta semitas en esta propiedad de Tebaida [sur de Egipto], es probable que por todo Egipto hubiese una cantidad considerable, sobre todo en la zona del delta”.

El arqueólogo David Rohl escribió que algunos de los nombres de los esclavos de esa lista parecen sacados directamente de la Biblia. Por ejemplo, el papiro contiene nombres parecidos a Isacar, Aser y Sifrá. Rohl llega a la siguiente conclusión: “Esta es una prueba de que hubo israelitas esclavizados en Egipto”. El doctor John Bimson, en New Contexts for Old Testament History (Cambridge 2003), afirma: “Los relatos sobre esclavitud y éxodo en Egipto tienen una sólida base histórica.

Hoy tenemos nuevos faraones y otras formas de esclavitud; en Colombia, 3 millones de retroactivo por 1 millón de pesos mensuales recibieron oportunamente las “madres cabeza de hogar”; en muchos casos, “precipitadamente se dejaron con sus maridos” declarando que eran cabezas de familia; digo oportunamente, porque estos dineros fueron entregados un mes antes de elecciones; no es que sea injusto, tal vez deberían recibir más, pero una cosa es lo justo, otra lo legal y otra lo conveniente para el país; quien recibió perdió la libertad de decidir como ciudadana, su voluntad quedó doblegada y constreñida, esta estrategia políticamente constituye un juego sucio, digno de ser investigado penalmente por las Altas Cortes y administrativamente por el Concejo Nacional Electoral.

Otra estrategia de esclavización es mantener narcotizado al pueblo, démosle circo, pan y vino, pero hoy tenemos algo más efectivo, legalizar recreativamente la marihuana y soñar con la legalización de la cocaína, argumentando que la guerra contra las drogas se perdió. Ya en el continente se ha demostrado que la guerra contra la delincuencia se puede ganar, es cuestión de voluntad; o por lo contrario, alimentarla para beneficio de un grupo político.

*Psiquiatra.