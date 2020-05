Otra vez Heroica

Por estas calendas, hace 205 años, el censo de Cartagena decía que tenía 18.708 habitantes. Era una de las cuatro ciudades más importantes de la América hispana. Simón Bolívar esperaba armas y pertrechos de Cartagena, pero la ciudad se negó. En uno de esos capítulos incomprensibles de nuestra patria boba, Bolívar sitió a Cartagena esperando recibir lo que de manera voluntaria no logró. En abril se supo del futuro ataque del pacificador Morillo, quien a la sazón tenía la misión de reconquistar estas tierras para España. Hubo vanos intentos de unión entre las tropas de Bolívar y los cartageneros. Bolívar huyó a Jamaica y Cartagena comenzó a prepararse para el ataque español. La preparación, al parecer, no fue suficiente. Morillo, en cambio, planificó el sitio al detalle, aisló la ciudad por tierra y mar. En agosto inició el cerco y antes de un mes ya no había alimentos. El hambre y la peste, más que las balas, diezmaron las huestes locales. Hubo de todo, hasta canibalismo. No tengo claro si el heroísmo marcado de no capitular fue un acto de suicida estupidez. Los relatos son dantescos sobre lo que encontró Morillo cuando, por fin, el 6 de diciembre entró a la ciudad: decenas de cadáveres en calles y plazas, famélicos y debilitados cartageneros no podían ni sostenerse. Fallecieron más de 6.000, unos pocos miles alcanzaron a huir poco antes. 105 días acabaron con el futuro de la ciudad. Todo el prestigio y señorío de la ciudad desapareció. Algunos han dicho que, para Cartagena, el siglo XIX fue un siglo perdido. Arruinada, sin dirigencia, pasó más de un siglo antes que recuperara la población que tenía en 1815.

No creo que la COVID-19 vaya a generar un escenario tan dramático como el arriba mencionado. Sin embargo, no podemos menospreciar, como hasta ahora hemos hecho, el impacto que puede tener la pandemia en la ciudad. Se ha dicho hasta la saciedad: la mortalidad por esta enfermedad es inversamente proporcional a la capacidad de los servicios de salud de cada ciudad. Y se sabía que la red de salud de Cartagena era más que limitada. Tuvimos dos meses para mejorarla. Al parecer no se hizo. De nada sirve llorar sobre la leche derramada. Hoy es urgente que, bajo el liderazgo estatal y del Dadis, se implemente un plan articulado entre EPS e IPS que garantice una detección temprana, permita establecer un confinamiento oportuno en casa y en sitios de baja complejidad a contactos, casos asintomáticos y sintomáticos leves, esto es, la inmensa mayoría. Todo esto con la idea de optimizar las pocas camas disponibles de hospitales y clínicas, especialmente las camas de UCI. Entre tanto, el recurso humano en salud se ha venido preparando, en silencio, sin más apoyo que su voluntad y conocimiento. Algunos ya han caído enfermos en su heroico sacrificio. Ya lo decía Brecht: “Desgraciado el país que necesita héroes”.