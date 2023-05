Otra vez el galeón San José

Se aplaude la buena intención del presidente Petro de “sacar” el Galeón San José. La expresión sacar es, sin embargo, imprecisa. Colombia es responsable de un sitio arqueológico de significación universal y su obligación es adelantar una expedición arqueológica detallada (referenciar y extraer 10 millones de objetos) aprobada por la comunidad científica. No es asunto de simplemente instalar una manguera de succión.

La Armada colombiana tiene la capacidad operativa para coordinar la compleja aventura, que nunca se ha intentado a la profundidad donde yace el Galeón (600 metros ¿?). Podría contratar los mejores especialistas del mundo para dirigir la operación y proveer equipos y medios arqueológicos, como la grilla electrónica para controlar el avance y enmarcar las excavaciones. También serían suyos los sonares de barrido lateral y los barcos de apoyo para lo científico y para garantizar la vigilancia y la cadena de custodia. Podría pensarse en que fueran suyos los laboratorios de recuperación y conservación de lo extraído, puesto que se debe planear para más allá del San José. Son decenas de millones de dólares de inversión.

En cuanto a la historia, el barco se hundió en batalla contra una flota inglesa al oeste de las Islas del Rosario y tocó fondo en aguas colombianas. Fue una acción legítima entre beligerantes, puesto que España e Inglaterra estaban en guerra. No eran por lo tanto “corsarios” como erróneamente se ha repetido en los medios. El San José y su gemelo el San Joaquín transportaban por mitades hacia Cartagena el oro y plata producto del intercambio comercial de la Feria de Portobelo (Panamá) y, además, los impuestos del rey (aproximadamente el 15% del total). El San Joaquín participó en la batalla y después logró llegar a puerto incólume. Los galeones no contenían oro colombiano, producto de la pequeña feria previa en Cartagena, oro que los esperaba a buen recaudo. Para qué llevarlo a Panamá.

Don Sancho, el defensor de Bocachica en 1697, opina que el pecio en aguas colombianas pertenece a Colombia, no tanto porque sus maderos podridos ya no existan, sino porque al protocolizarse en 1880 al fin la paz entre los Estados Unidos de Colombia y España, esta renunció a cualquier pertenencia del estado español en territorio de Colombia. De no ser por ese tratado, España podría reclamar la propiedad, por ejemplo, del San Felipe de Barajas.

Probablemente (casi imposible de determinar) la plata y el oro para pagar lo ultramarinos vendidos por la flota que comerció en Portobelo y que convoyaban el San José y el San Joaquín hacia Cartagena provenía del Alto Perú (Bolivia) y más específicamente de las minas del Potosí (Chagras). La generosa disposición de Gustavo Petro de otorgar “algo” del San José a una comunidad indígena de Bolivia se estrella, sin embargo, contra la Constitución. El pecio es patrimonio cultural nacional y por los tanto irrenunciable e indivisible. A Colombia le ha ido muy mal en su historia regalando patrimonio nacional.