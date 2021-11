‘A lo hecho pecho’. Se acoge con beneplácito la decisión, pero lo cierto es que se perdió una oportunidad histórica al no escoger a la doctora María Fernanda Cabal para representar al partido Centro Democrático en la carrera presidencial del año 2022. Quiero dejar claro mi admiración por Óscar Iván Zuluaga (OIZ), hombre bueno, con una gran hoja de vida personal y al servicio de la patria, pero que dado su carácter afable y su extrema decencia, esa que también marco al gobierno Duque, no lo señala para ser el candidato del momento, dada la terrible situación de seguridad que vive el país.

En política y sobre todo en Colombia no se puede ser tan moderado en el ejercicio de ella, y sí hay que tener cierto arrojo e impudicia para lograr los objetivos, no por supuesto al extremo de Juan Manuel Santos (JMS), que sin recato alguno pervirtió la institucionalidad, poniendo en peligro 200 años de vida republicana, la que el gobierno de Duque le ha tocado ir rectificando con su mandato decente.

Este es el momento indicado para un candidato templado y brioso, como la Cabal, igual que lo hizo Uribe en su momento en el año 2002, que lo llevo al solio de Bolívar, del que salió 8 años después con una aceptación del 80%. Hoy, las cosas son diferentes, y las redes juegan papel fundamental a favor de la Cabal, que en tiempos de Uribe no eran tan importantes, y que son de absoluta certeza. La Cabal es en el 2021 lo que fue Uribe en el 2002, porque increíblemente todavía estamos en el atolladero de la violencia, hoy urbana, y en la nueva guerra del narcotráfico, la que se encuentra en su esplendor producto del Acuerdo de La Habana. JMS recibió 42.000 hectáreas de coca y entrega 300.000, 550 toneladas de cocaína y entrega 1.400. Recibió una docena de grupos delincuenciales y entrega más de 1.200 bandas criminales. Alguien dijo con pesar que es inaudito que estemos todavía celebrando con alborozo cuando capturan a un capo de la mafia como si estuviéramos en el año 2002. Por eso la Cabal debió ser la elegida por su discurso franco, coherente y directo, muy para el momento, porque no hemos salido del año 2010, donde nos estancamos en el tema de seguridad.

La Cabal, con la convicción de lo que en campaña se promete se cumple. De hecho las encuestas, esas sí libres, la señalaban como la indicada, porque el discurso de Uribe Vélez está más vigente que nunca, a pesar de la persecución política. Tuvieron sus enemigos que trascender a la esfera de lo judicial, porque no hay quien le gane en votos, que aún los tiene intactos a pesar de la mala reputación que le han creado. Los que no le alcanzaran a OIZ, ya que su discurso no entusiasma. Pero como dijo la candidata, en una muestra de su coherencia, que acepta la decisión, la acata y nos invita a apoyar la candidatura de OIZ. Mi voto será por él, a sabiendas de que tiene que pedir cupo en una coalición.

