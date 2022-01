Cabalgando por el séptimo piso digo a los amigos que ya no cumplimos un año más sino uno menos, tiempo competido a la invicta que acosa pese a la vacunada pandemia con su conteo diario de fallecidos, eliminados o neutralizados y, claro, asimilando el golpe del COVID que mató al vecino, la amiga, el desconocido, la indiferencia ante la crisis climática con sus tragedias, las violencias que llegan a tu burbuja y que, como las agresiones, duelen y por el confinamiento hieren la esperanza. Por eso aclamo la presencialidad social que con su acción cura y reconstruye, y doy gracias a los que en nuestra especie tienen disposición de vencer la adversidad generada y sus mezquindades, produciendo soluciones con obstinación e inteligencia para satisfacer necesidades, dignificando con sabiduría y creatividad la existencia y búsqueda de la felicidad, objetivo del ser, de las sociedades y las constituciones. Alcanzarla no es posible si se evade el ejercicio de la política porque el control del Estado involucra los intereses de los grupos sociales y su poder, la equidad o inequidad en el reparto de la riqueza y sus beneficios. Eso nos divide o nos une. La geografía de las necesidades insatisfechas, los estratos y sus porcentajes, son razones de las divisiones y las pasiones ante el “derecho” a la diferencia. El statu quo está a la defensiva por los alcaldes independientes, el activismo popular y la posibilidad de victoria de Gustavo Petro, quien nace en el M-19 y crece en su compromiso con la Verdad. Como generación nos rebelamos contra la injusticia social, 30 años de estado de sitio, una constitución del siglo XIX y el bipartidismo militarizado. Luchamos contra la oligarquía y el hambre repartida, no agenciamos la lucha de clases que ha sido de doble vía. Los acuerdos de paz y la apertura consagrada en la Constitución del 91 han desactivado violencia política, creciendo la democracia, mejorando índices en los servicios públicos, y el desempleo hasta la pandemia. El cambio se necesita. Por eso se habla de la política del amor, de la unidad, no del odio de clase. Necesitamos desactivar ese odio que ve al otro como enemigo y dinamiza las violencias. Por eso sin gritar abajo el imperialismo, Petro habla de derrotar el Régimen, modificar el modelo: subir los aranceles a la importación de alimentos, intensificando la producción nacional, combatir el hambre con empleo y no crecer más la deuda “eterna”. Producir divisas no basado en el extractivismo, descarbonizar, que es lo pactado en la COP, respetar el ambiente y producir alimentos con valor agregado, y como Dau combatir la corrupción.

Petro lidera porque el pueblo le cree, y como con Boric en Chile, la Fuerza Pública tendrá de Comandante en Jefe a quien otrora ha sido visto como su enemigo. Ojalá en esta nueva era vea al hijo de Ciénaga de Oro jurando con ellos el honor a la democracia y la bandera.