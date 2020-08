Encontré en mi oficina el tiempo de los calendarios detenido en el mes de marzo. Sentí el Centro Histórico como un escenario de silencio y ausencias; mis vendedores de tinto, dulces y cachivaches, mis paseantes, turistas y estudiantes, mis músicos callejeros, mi calor agobiante: todo se había esfumado en estas semanas de aislamiento.

La ciudad es más que un conjunto de edificaciones y servicios: es un tejido de significados individuales y sociales, es nuestro lugar para respirar la pertenencia mientras entretejemos memoria con anhelos. Los días de encierro se han convertido en meses, mientras la mayor parte de nuestra población que vive en la pobreza, le descubre al término dolorosos y profundos significados de precariedad, fragilidad y hambre, pero así mismo de dignidad, resiliencia y fortaleza. Nuestra solidaridad se ha hecho presente en gestos ocultos y en múltiples iniciativas que han mitigado la dificultad de los que sufren en el silencio de sus hogares. La enfermedad y la muerte asociadas al COVID-19 tienen ahora los rostros cercanos de amigos, familiares y vecinos. La incertidumbre se ha instalado para quedarse en el vocabulario corriente de nuestros días. Quisiéramos respuestas más estructuradas para nuestras preocupaciones, pero nuestras instituciones públicas distritales parecen tener agendas mínimas frente a la grandeza que demanda la dificultad que nos rodea. Las empresas y los empleos formales se han visto afectados, el turismo y sus actividades asociadas están detenidos, los trabajadores informales llevan meses en sus casas, los ingresos fiscales distritales han sufrido mengua; por tanto, requeriremos políticas y proyectos de reconstrucción económica, que exigen el impulso de un liderazgo público que logre consensos y los lleve a su realización. Si bien contener el avance del virus es una prioridad de salud pública, igualmente lo es la construcción colectiva de una visión de salvación para nuestra ciudad. Tal vez soñamos que cuando esto termine, abriremos los ojos en un día similar a uno cualquiera de febrero de 2020. Pero esos días que fueron no volverán pronto y hay que recordar que no eran perfectos; así que el futuro depende, en gran medida, de la planeación que se fundamente en los aprendizajes de esta experiencia, partiendo de la certeza de que la transformación es posible desde de la sumatoria de nuestros compromisos y aportes, porque la solución milagrosa no vendrá de fuera. Es momento para abrirnos a la acción cívica, reconocernos en la riqueza de la diversidad y apoyarnos, vivir con menos compartiendo más lo que tenemos.

Pude ajustar mis calendarios de la oficina, aunque mi reloj interior sigue perdido; pero confío en que seremos mejores después del COVID-19.