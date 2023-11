Nuestro Caribe

Si Colombia no hubiese estado de espaldas al mar desde siempre, y el centralismo no jugara un papel tan marcado y dañino, el Caribe colombiano no tendría los indicadores que lo muestran como una de las regiones más atrasadas y necesitadas del país. Desde la Colonia se consideró que era más importante mirar hacia el interior del país que explorar todas las posibilidades que ofrece el horizonte del mar. Por eso primó el país andino en detrimento de la costa, estimulándose un asfixiante centralismo que perdura hasta nuestros días.

Desde hace mucho tiempo se privilegia el llamado triángulo de oro /Bogotá, Cali, Medellín/, lo que incide en el abandono de otras regiones que apenas sí tienen posibilidades de acceder a los recursos nacionales y en cuyos territorios brillan por su ausencia las inversiones públicas. En consecuencia, somos los más atrasados en educación, servicios básicos, salud, tecnología, infraestructura pública, la pobreza nos asfixia y la desigualdad aumenta, el campo sigue siendo en buena parte improductivo, mientras la brecha que nos separa de los afortunados de otras regiones se mantiene y aún se amplía a medida que pasa el tiempo.

Desde el interior de las montañas andinas se ha estereotipado al ser Caribe ligándolo a la despreocupación, el poco apego al trabajo, la corrupción política y a vivir en medio de la fiesta y el desparpajo. No se ha querido entender que el Caribe es pródigo en creatividad e imaginación, que su estética está ligada a la música, la literatura, el arte, y que es un territorio privilegiado por la naturaleza para el desarrollo productivo, el turismo, la agroindustria, la conectividad con otros mundos a través del mar.

Negar que hemos tenido limitaciones en estructurar una dirigencia seriamente comprometida con el porvenir regional sería necio, pero tampoco podemos decir que no contamos con líderes esclarecidos que han mostrado inteligencia, propuesto iniciativas de solución para los problemas más acuciantes, y cambiar muchas de nuestras angustiantes realidades. Para enfrentar el centralismo se debe actuar con audacia, teniendo una dirigencia esclarecida y una base social dispuesta a respaldar los procesos que deban surtirse en adelante. La confrontación ideológica, la fraseología vacua y la descalificación a ultranza, solo conduce a mayores limitaciones en las relaciones con el poder central.

Debe primar la inteligencia, la praxis política, la búsqueda de nuevos enfoques que permitan mostrar al Caribe como la región más estratégica para el crecimiento y el desarrollo económico del país. Los nuevos mandatarios, la bancada parlamentaria, la academia, el empresariado, la dirigencia gremial, los medios, las comunidades, tienen la palabra.