Nuestra extinción

Por aquel entonces crecíamos más y más en número y esto se debía a una mayor provisión de alimentos y recursos. Aprovechábamos todo lo que el universo nos daba para crecer y multiplicarnos. Paulatinamente las cosas comenzaron a cambiar, variaciones de temperatura generaron grandes fluctuaciones en el clima y sequías. Con las resultas que casi no había agua para beber ni alimentos para comer. Y claro, la muerte se enseñoreó. Cadáveres de hombres, mujeres y niños regados por todas partes. En pocos años, la población se redujo notoriamente hasta el punto de que falleció el 98.7%. Los sobrevivientes, una comunidad muy unida, una pequeña población de 1.280 individuos reproductores.

Se puede pensar que el párrafo anterior es una exageración apocalíptica de lo que puede pasar en un futuro si no cambiamos nuestra devastadora actividad en el planeta; lo cierto es que eso fue lo que en realidad ocurrió hace casi un millón de años.

El cambio climático estuvo a punto de acabar con nosotros. Así, mucho antes que apareciera nuestro abuelo, el Homo Sapiens, sus ancestros casi desaparecieron de la faz de la Tierra.

Un elaborado análisis genético publicado la semana pasada en la prestigiosa revista Science lo demuestra. Los autores emplearon un método llamado FitCoal (rápido proceso coalescente de tiempo infinitesimal, por sus siglas en inglés) que ha sido desarrollado para reconstruir en retrospectiva y de manera precisa, la dinámica de antiguas poblaciones partiendo de datos genéticos de humanos actuales.

El estudio de la secuencia genómica de 3.153 individuos actuales permitió proyectar hacia el pasado el tamaño de la población en momentos específicos de nuestra historia. Además, se pudo establecer que ese número tan reducido de pobladores se mantuvo durante unos 100.000 años y luego de ese período oscuro la población comenzó a crecer exponencialmente

Ese período en que solo hubo una pequeña cantidad de nuestros antepasados vivos es llamado hoy por los científicos como el cuello de botella. Algunos expertos han planteado que ese cuello de botella fue fundamental para que partes de nuestro cuerpo evolucionaran mejor.

Se dice que pudo ser la causa para un exorbitante crecimiento del tamaño cerebral.

Sin saberlo, y a consecuencias del cambio climático, estuvimos a punto de la extinción total; de no ser por estos 1.280 de nuestros ancestros, es probable que la humanidad como la conocemos hoy no hubiera sido. Algo así puede pasar de no generarse cambios en nuestra depredadora actitud ante la vida, el planeta y la tecnología. Así lo dice Gerd Leonhard en su Tecnología vs Humanidad, “el futuro es una elección que haces entre la evolución y la extinción”.

*Profesor Universidad de Cartagena.