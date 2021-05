Hace unos días leí, casi de un tirón, “La fortuna de los bendecidos”, la primera novela de la periodista barranquillera Karina Medina Pino, de quien hasta hace poco me enteré que tiene preocupaciones literarias serias, pues anteriormente solo la veía haciendo notas para la página social de El Universal o cubriendo eventos culturales y faranduleros. Nada me hacía presagiar que por su cabeza cruzaban embriones de historias que terminarían convertidas en novelas o, tal vez, en cuentos. Hasta allá no sé.

Lo que sí sé es que acaba de publicar una novela interesante sobre una estafa inverosímil a una comunidad de creyentes cristianos, a quienes cualquier día los engatusaron con la promesa de que ganarían millones de pesos con solo aportar un millón a la gesta altruista de la viuda de un mafioso. Todos cayeron redonditos. La prensa hizo lo propio y los comentarios esquineros --como siempre-- se desenvolvieron entre las burla y el señalamiento: “Qué gente tan pendeja”, “están jodidos...”.

Pero es en una saga como esta donde se anidan dos elementos que, de manera inamovible, rodean el ambiente propicio para una estafa: el perpetrador casi siempre es fino, amable, elocuente, “amigo” (según él) de gente prestante; y lo más importante: es experto en abrir apetitos: “Solo tienes que poner un millón y dentro de un mes, o dos, recibirás cien”.

La segunda faceta de la tragicomedia muestra su cara cuando las víctimas despiertan y el sueño se troca en pesadilla: todo el mundo los califica de cretinos, pero a la larga nadie sabe en qué momento pasará por la misma experiencia; y, posiblemente, con peores repercusiones.

En la novela de Karina la víctima fue una comunidad cristiana, pero estafas se han visto donde los perjudicados podrían integrar un barrio, una ciudad y hasta un país completo. La temática es universal, pero “La fortuna de los bendecidos” es narrada con el lenguaje y la semántica de las clases populares del Caribe colombiano, aunque a veces alguien parece descuidarse y las palabras bien cuidadas suelen entre mezclarse con los nojodazos del universo populachero.

Margoth es la voz principal que narra la historia, aunque de vez en cuando se entrelazan vecinas, maridos, fisgoneadores de ventanas y uno que otro vivaracho observador, quien, sin embargo, también cae en la quimera de ganar mucho, después de haber hecho e invertido poco.

Eso les hizo creer Luzbella, el nombre demoniaco que un día se plantó en el púlpito de la iglesia, vomitó un discurso conmovedor, arrancó lágrimas (primero) y aplausos (después), cuando todos se pintaron ricos de la noche a la mañana, pero nunca imaginaron --eso creo-- que terminarían encarnando esta novela.