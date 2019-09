Al cumplirse un año más del atentado al periódico “El Espectador” y a la libertad de prensa, ocurre otra conjura, esta vez contra el noticiero de la televisión: “Noticias Uno”.

Los propiciadores, en la sombra de esa maniobra, pretenden soslayar su temeraria acción argumentando que son motivos económicos los que determinaron ese suceso. Es un nuevo atentado contra el periodismo libre, el noticiero que: “preferían los colombianos por su independencia”, no saldrá los fines de semana y días festivos

Los televidentes no conocerán los intríngulis de los graves delitos y la manipulación de las noticias políticas. “Noticias Uno” desde la época en la que lo dirigía Daniel Coronell presentó informes reveladores de la corrupción y la falta de ética de delincuentes de cuello blanco que actúan impunemente en el país. En la historia del periodismo investigativo en Colombia queda el testimonio del “Cohecho de Yidis Medina”, en la reelección presidencial de marras. Y recientemente el caso de Odebrecht, los banqueros y el fiscal. Conocidas por las denuncias que hizo Jorge Enrique Pizano a Noticias Uno, que lamentablemente lo condujeron al “suicidio”; con la inmoral complacencia de un director del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, un burócrata sin dignidad.

No se debe ignorar el deterioro ético del periodismo, tanto el de los noticieros de la televisión, como en la prensa escrita. Las informaciones que suministran los unos y los otros no pasa de señalar el hecho coyuntural; pero no investigan, no confrontan a los actores de los sucesos, todo queda en la noticia diaria que desaparece con el surgimiento de nuevos hechos. Cada vez es más notorio que no hay análisis y se resguardan en los poderes burocráticos de turno sin asumir una labor crítica e investigativa.

En Colombia la enaltecedora diferencia en el periodismo en la televisión la impuso Noticias Uno; debido a que cada caso que denunciaba tenía varias fuentes de investigación o confrontación con los distintos actores. En los medios ahora pulula una cáfila de periodistas que aceptan, sumisamente la censura y de esa manera pierden su respetabilidad y por ende su independencia.

Cecilia Orozco Tascón, la directora del noticiero, y los periodistas profesionales de Noticias Uno, nunca se dejaron intimidar por las amenazas de los subalternos correveidiles del poder, que sibilinamente cumplían su misión, hasta lograr como ahora este desastroso resultado para la libertad de prensa.

A los corruptos de toda laya, así como a los autócratas y a los enemigos de la paz no les conviene un periodismo libre.