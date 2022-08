Nostalgia ambientalista

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, en palabras de Alberto Cortez.

Eso te digo hoy, Rafa Vergara, cada ser humano tiene su sello propio y no puede ser reemplazado por otro, pero lo que sí podemos aprovechar de tu ausencia es tu legado ambientalista debido a que existe una urgente necesidad de seguir luchando por la conservación del ambiente, de seguir sensibilizando, atrapando personas para que en el deber ser y en el deber hacer comprendan de una vez por todas que esa lucha de muchos en Cartagena, abanderada en parte por ti, no puede esfumarse con tu ausencia física.

Por eso amigo, desde mis competencias sigo lidiando por lo mismo y recorremos comunidades en equipo, en atención de impactar positivamente a los niños, jóvenes, adultos mayores para que desde cada persona exista un remezón interior y se reconozcan como parte de este planeta para poder reconocer su entorno y apropiarse de la belleza natural como fuente generadora de vida y banquete de oportunidades que nos ayudan a fluir y a beneficiarnos preservando primero que todo la salud como factor número uno para el desarrollo de la ciudad en una Cartagena a la que todos le estamos apostando sin desesperanzarnos porque rendirnos nos lleva más al caos y al desastre absoluto.

Y en nuestras conversaciones de WS diarias, rescato: “Ganamos la posibilidad de vivir tiempos de construir lo nuevo y sobre lo bien construido, de amar con plenitud el mañana, del florecimiento de la vida y la esperanza, de la justicia social y ambiental, para derrotar el hambre y las violencias y así alcanzar la paz”, con esa voz de poeta, orador, locutor, hablabas convencido de tu lucha no solo por la paz, sino por el ambiente que es el mayor generador de tranquilidad y armonía en el equilibrio de cada persona que desea tener los pies sobre la tierra. 1 de julio: “Logré un propósito que era ver el triunfo, el triunfo que todos hemos contribuido a ver y a construir y al que le entregué gran parte de mi vida, ¡vaya! puedo decir que mi vida entera, me hubiera gustado tener la salud suficiente para estar allá en Bogotá el día de la posesión de Petro, pero no puedo, porque tengo la edad que no debería tener, lo que tengo y los límites que me impuso la enfermedad, no me los impuse yo, me los impuso la enfermedad y, si yo me pongo a pendejear me voy de este mundo y no me quiero ir, aún, tenía claro que si se perdían las elecciones yo no iba a vivir más, no me interesaba vivir más, uno sigue aquí porque se ayuda con la voluntad y con el amor, cuando uno tiene amor uno es poderoso, muy poderoso”. Rafa, ahora más que nunca, vamos por más. Unidos podemos lograrlo. Feliz viaje poeta, haces falta.

*Escritora.