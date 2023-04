Nos van a tumbar

Los sueños. Bueno, pensé que eran sueños hasta hoy. El asunto de la protección costera, en algún recóndito lugar de mi cabeza era un proyecto magno de orgullo internacional. Pensé que habría un enorme dique arqueado construido mar adentro con restaurantes y marinas, y una avenida tipo boulevard de cuatro carriles y numerosos restaurantes, parques, estacionamientos y paseos peatonales en la mitad con todas las facilidades. Soñé incluso que las playas serían concesionadas a los carperos, a los cuales se les facilitaría equipamiento y entrenamiento para que se formalizaran. El turismo en la ciudad se duplicaría ante la magnitud de lo que yo esperaba.

El sueño se empezó a derrumbar cuando construyeron diques de frente a la dirección de las olas, pero yo no soy hidráulico. También observé que ya estaba hecho parte del andén del costado de la playa en la avenida primera, como si la hubieran sentenciado a los mismos dos carriles que existen ahí hace más de 50 años. Debe ser que para ellos el tráfico no ha aumentado, y que tampoco aumentará, o peor aún, que es normal que haya trancones en una ciudad costera como Cartagena. Quizás tampoco se les ocurrió ver algunas fotos de la Avenida Atlántica en Río de Janeiro o del Paseo des Anglais en Niza.

Quizás no había dinero para ello, pero como siempre digo, lo que no hay es mentalidad de grande, ni de visión de largo plazo sino una sed de viveza desproporcionada, un síndrome. Si no te lo vas a robar, el dinero es solo un mecanismo para hacer crecer, como el abono de una cosecha. Por supuesto que el proyecto que se cocinó inocentemente en mi cabeza sería mucho más costoso que los grandilocuentes 170 mil millones de pesos de las obras presentes, pero si se piensa en los beneficios adicionales, los negocios adicionales, la facturación adicional, que podría haberse aprovechado y extender ese beneficio a otros cincuenta años, entonces los números podrían habernos sorprendidos, eso sí, asumiendo cero mordidas. La protección costera, en mi forma de pensar, sería solo un beneficio colateral de todo el proyecto, y no el objetivo principal. Es cuestión de perspectiva.

Fue solo cuando leí la columna de Alfredo Pineda Corena que me di cuenta que no estaba soñando, al menos en parte. Sí hay un proyecto contratado más grande, escondido entre las protestas, los retrasos, las falencias técnicas y otras jugadas de distracción. En fútbol se distrae al enemigo con un “9 falso”: la defensa del otro equipo muerde el anzuelo y se viene el gol. Por eso estoy preocupado porque nos van a tumbar. Es una pena que se pierda otra oportunidad de hacer las cosas diferentes en una ciudad cuya geografía solo le falta hablar. Es que algunos bolsillos en estas latitudes son simplemente muy grandes.