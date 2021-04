Muchos argumentan que la actual pandemia debería cambiar nuestra actitud frente a muchas situaciones, en especial el cambio climático y la desigualdad. No quiero ser agua fiestas, pero creo que ese cambio tomará más tiempo de lo deseado, posiblemente las transformaciones comiencen a verse después del fin de la pandemia. Esto debido a que la crisis actual tal vez no sea el mejor momento para introducir grandes reformas porque podrían, en el corto plazo, generar efectos negativos que ampliarían los golpes de la coyuntura.

Si bien se podría argumentar que las grandes crisis son el espacio perfecto para generar cambios estructurales, también es cierto que el impacto de la pandemia ha sido el más fuerte en las últimas décadas y, aún peor, el final está lleno de mucha incertidumbre. Bajo estas circunstancias, se podría dificultar la adopción de las reformas deseadas.

Algo positivo del actual momento es el consenso que existe en la condena a las condiciones de pobreza y desigualdad vigentes, que se han hecho más visibles en la pandemia. La humanidad ha construido cierto acuerdo acerca de lo que debe ser el mundo ideal. Por ejemplo, se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), sobre los cuales, en términos generales, hay el compromiso que deben alcanzarse.

Ahora bien, existen los ODS sin una fórmula mágica para alcanzarlos. Lograr esos objetivos colectivos no es fácil en un mundo con diferentes visiones sobre el desarrollo y con un ser humano que, como siempre, tiende a ser individualista. Como es de esperarse, cada uno de nosotros buscará el bienestar personal y de su familia. Para la gran mayoría, la lucha diaria es de supervivencia y probablemente les queda poco espacio para pensar en el desarrollo sostenible del planeta. Tampoco se ve una tendencia al cambio en aquellos que disfrutan de un mayor bienestar.

Esta situación no la transformará la pandemia. Probablemente, ante la incertidumbre, los que poseen mucho intentarán no perder sus privilegios, mientras que aquellos que están viviendo condiciones más duras tendrán que luchar por su día a día. Ambos grupos no tendrán en cuenta las consecuencias del largo plazo.

Tal vez el camino es volver lo más pronto posible a una senda de crecimiento económico que permita satisfacer las necesidades básicas de un número mayor de personas, de tal manera que las políticas públicas, en un mediano plazo, se puedan concentrar en los grandes cambios que necesitamos para lograr el mundo sostenible e igualitario que deseamos.