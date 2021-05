“Es mentira que lo mejor de Colombia sea su gente; al revés, es lo peor. Lo bueno de este país son sus riquezas naturales, que vienen de fábrica. Es mentira también que seamos el país más feliz del mundo; si lo fuéramos, no nos mataríamos cada vez que nos tomamos dos aguardientes”, dice el columnista Adolfo Zableh Durán. Estoy de acuerdo. Cómo quisiera que se viniera a vivir a Cartagena para que viva el caos en su esplendor.

La ciudad y sus habitantes, desde los más importantes hasta los más modestos, nos hemos bazurtizado. Bazurto, la central de abasto más grande de la ciudad, es la muestra palpable de cómo funciona la urbe y sus procedimientos ciudadanos y administrativos: caos, desorden, basuras, invasión no solo del espacio público sino del privado, no hay sistematización, no existe la planeación y mucho menos el rigor para cumplirla, no hay colectivismo, a pesar de ser el cartagenero muy amigable.

Cada quien hace lo que le viene en gana, no hay normas que cumplir, no hay sentido de lo comunitario, somos maestros de la improvisación, el facilismo, falta de rigor y disciplina no solo personal sino colectiva. Estamos completamente atomizados, cada quien es una rueda suelta.

Da la impresión leyendo textos viejos, que todo pasado fue mejor. Tal vez la educación en los colegios públicos y privados ha perdido la noción de los mínimos conocimientos de cómo se debe vivir en comunidad.

En Cartagena no se respetan las normas, no se acata la autoridad; un pésimo ciudadano es el infractor natural de los procedimientos comunitarios (incluso hay una especie de satisfacción personal y colectiva al violarlos).

Somos los más felices pero porque somos irresponsables. Vivimos montados en una nube de felicidad, pero porque no asumimos bien el rol de padres, hijos y buen ciudadano.

La ciudad a pesar de sus riquezas naturales, inexplotadas por la falta de concordancia, concertación, disciplina y rigor en los procedimientos, es una de las más pobres de la nación, porque todos, desde el estrato seis al cero, nos hemos bazurtizado.

A la ciudad la sostiene su belleza física y la magnificencia de su centro amurallado. Sin estas dos cualidades tal hubiese desparecido.

La muestra más fehaciente de la bazurtización es el fracaso de Transcaribe. Un servicio que propenden mejorar la calidad de vida de los cartageneros, sin embargo se desecha. Ha sido tanta la degradación que los homicidios son cosa de todos los días. Cuando el poeta López decía que aquí no se mata una mosca, y aquí nadie se suicida. No se pueden tomar dos cervezas porque se matan.

Me atrevería a decir que nada en esta ciudad escapa a la bazurtizacion: ni lo público ni lo privado. Tal vez con excepción, del funcionamiento del puerto, que marcha como un reloj suizo.