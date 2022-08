Noche comunista

Tengo un amigo que ha sido aventurero y temerario toda la vida, y para hacerle honor a su nombre, un día decidió visitar a Moscú, pero en los tiempos de la URSS. Ahora, aclaro, había que tener pantalones para hacer ese viaje en aquella época, porque, ¿quién te ayuda por esas tierras si tienes un problema? ¿El embajador de Colombia? No seamos tan tontos, si es que ni los cubanos conocían al portero del edificio de la KGB.

Decía mi amigo que, desde la llegada al aeropuerto, notabas el cambio. La gente quedaba petrificada con la imponencia y respeto hacia los militares de inmigración. El silencio era denso. En su caso, ya en la fila, notó que el jefe militar le miraba fijamente y se dijo: “Yo a este no le bajo la vista”. Y obvio, dada su impertinencia, cuando llegó su turno, lo pasaron a un cuartico y luego me contó: “Quiero aclararte que me reservo el derecho a referirte los detalles de la revisión urológica que me hicieron y que aún me afectan emocional y sicológicamente”, remató.

Ya en Moscú, visitó los sitios turísticos acostumbrados y al poco tiempo evidenció lo que todos descubren: que las rusas son naturalmente espectaculares y ni ellas lo saben. “Nadie les dice un piropo”, me contó el amigo. Y así, entre una cosa y la otra, le entró ese afán de acostarse con una.

Una noche, en cacería romántica, conoció una rubia despampanante en la cafetería del hotel y con las “señas típicas del amor”, tomaron un taxi y se fueron a su casa, en los extramuros moscovitas. Cuando llegaron a su apartamento, notó que había muchas personas durmiendo en el lugar, sin embargo, aquello no lo desanimó e hicieron el amor en un cuartico donde otros pernoctaban. Terminada su faena, la rusa le pidió 50 dólares, se dio media vuelta, se acomodó la cobija y se durmió. Mi amigo se dijo: “Mierda, yo pensando que era amor sincero, ¿y ahora cómo regreso al hotel?”.

Siendo la una de la madrugada, mi amigo deambuló varias horas por las calles de Moscú, sin hablar una letra de ruso y con un frío demencial. ¡Tamaño problema! Al poco tiempo, apareció un grupito de borrachos con pinta de malandros que le ofrecieron vodka a pico de botella, como si le conocieran. Los señores, en discusión acalorada, se voltean y le piden su opinión, pues todos se quedaron en silencio esperando su respuesta. Situación embarazosa. A él solo se le ocurrió decir: “¿Pelé o Maradona?”. Mi amigo, aprovechando la sorpresa de los rusos ante su comentario, vio que apareció un taxi, corrió, se subió, le mostró una caja de fósforos con el nombre del hotel y pudo regresar.

Moraleja: Jamás salgas del hotel sin su dirección.