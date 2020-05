No vale equivocarse

En estos momentos en que los colombianos nos hemos vuelto adictos a los noticieros que nos informan sobre las medidas tomadas por el Gobierno nacional con relación al confinamiento, da tranquilidad saber que el presidente Duque las toma rodeado de expertos, basado en cifras y en experiencias de países que ya pasaron esta etapa. Sin embargo, causa intranquilidad que deje algunas decisiones en manos de los mandatarios locales ya que en nuestro caso pulula la informalidad y el desconocimiento.

El caso más común que hemos vivido es el constante cambio de pico, cédula y género que sale a última hora con canjes abruptos y llenos de errores. A la difícil incertidumbre de vivir en cuarentena debemos sumarle los deslices constantes de los decretos locales. Es imperdonable equivocarse reiteradamente y disculparse diciendo “la embarré otra vez” pero “errar es de humanos”.

No se vale ignorar la necesidad de las personas para mercar, arreglar problemas financieros y programarse. No se vale desconocer las cifras que muestran los efectos secundarios de la cuarentena y que dicen que durante el encierro aumentaron en un 40% los casos de intento de suicidio y agresividad de los padres contra los hijos o esposas. De esta cifra el 70% son agresiones contra los niños de progenitores desesperados por haber perdido el trabajo o no tener recursos para llevar alimento a sus hogares, ya que son trabajadores que viven del diario.

No se vale ignorar las alertas ante posibles situaciones de abuso y violencia doméstica. “Las personas agresivas no se relajan en entornos cerrados. Todo lo contrario”, advierten los psicólogos. “En relaciones que estaban rotas previamente o en las que hay conductas abusivas, hay que extremar las precauciones. Los violentos lo tienen ahora más fácil si cabe: las visitas están restringidas, nadie verá por la calle a las mujeres o hijos maltratados”.

No se vale ignorar que para muchos niños y adolescentes la casa no es precisamente un refugio, ya que la mayoría de los abusos sexuales contra la infancia suceden en el hogar y a manos de familiares. Entre el 12 de marzo al 4 de abril el ICBF reportó la apertura de 1.250 procesos administrativos de derechos a niños que fueron vulnerados al interior de sus hogares como consecuencia del aislamiento obligatorio.

La lista de daños colaterales puede ser interminable y triste pero no se vale desconocer que la salud mental de los colombianos es tan importante como la física. Es por esto que el Gobierno nacional ha permitido a las personas salir a hacer ejercicio. Sin embargo, en Cartagena esto solo se permitirá en pico, cédula y género lo que limita el deporte a una vez a la semana.

La conclusión es que no se vale ser irresponsable o informales. Hay demasiado en riesgo en todo esto. El encierro genera descompensaciones psiquiátricas, cuadros depresivos, ansiedad y estrés. No podemos equivocarnos.