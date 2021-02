En una conversación amigable como muchas, me preguntaron si era feliz. Esa es una pregunta reiterativa por diferentes interlocutores y que me he hecho frecuentemente a lo largo de mi vida. Podemos estar de acuerdo incluso, en que parece una moda lograr hacer esta declaración victoriosa de: Sí, soy feliz. Así que juiciosamente he intentado como muchos realizar una búsqueda consciente de la felicidad. Y aceptando la recomendación de algunos humanistas la he buscado en los rostros de los niños, tras leer incluso “la sonrisa de los niños es el reflejo de Dios”; pero los observo y no están sonriendo. Intento disfrutar de un exquisito frito y un jugo de corozo y se acerca un niño a pedir de comer. Yo, lo confieso no reaccioné. Quien me acompaña ofrece con naturalidad otro frito recién hecho. El niño agradece y dice que lo podrá compartir con su hermanita más pequeña; así que nuevamente se ofrece uno más para ella. Los observo... y no son felices, están cansados, angustiados, son inmigrantes, expuestos a la miseria y al dolor de la indiferencia. Su madre agradece a la distancia el gesto con notoria vergüenza. Y ellos no irán al colegio, no tendrán ni el cupo, ni el dispositivo necesario mucho menos internet; así como también enfrentan a diario el mismo enemigo silencioso al que intentamos sobrevivir todos los seres humanos: un virus que nos amenaza con furia. Sigo observando... no tienen tapabocas, no usan alcohol, dudo que puedan lavarse frecuentemente sus manos. Y recordé que estos niños también son titulares de derechos fundamentales; y no debe ser su situación irregular de permanencia una causa de discriminación que impida su ejercicio. Los recién nacidos en Colombia, deben realizar el registro del mismo y acogerse a la normatividad vigente en la materia para evitar el riesgo de que esta persona sea apátrida (sin patria), la cual sería una grave vulneración de sus derechos humanos y es un compromiso internacional que este país tiene como Estado. Así como coordinarse su ingreso al sistema de salud y buscar el acceso a una institución educativa la cual no puede negarse a realizar la matrícula excusados en la ausencia de algún tipo de documento que acredite situación migratoria; entre otra cantidad de escenarios en las que poco a poco se ha avanzado en materia legislativa pero que es claramente insuficiente en la atención a esta población. A lo lejos escucho en otra mesa culpar a los inmigrantes de un sinfín de problemáticas actuales. Vuelvo a los ojos de mi acompañante y tal vez experimentó un poco de felicidad al compartir, tal vez sintió un respiro en medio del hastío de la cotidianidad, tal vez allí encuentra consuelo. Y yo, bueno no puedo decir que soy feliz.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.