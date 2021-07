“Todas las generalizaciones son peligrosas, incluida esta”. Alejandro Dumas (hijo).

“Todos los periodistas son periodistas de estómago”. “Los políticos son corruptos”. “Los del DATT, toditos, están pendientes solamente a la ‘picúa’”. “Ningún taxista te cobra lo justo, y todos dicen ‘para allá no voy’”. “Todos los del Esmad son unos asesinos y los policías de verde siempre abusan de su autoridad”. “Los empresarios nunca piensan en sus trabajadores”. “La Fiscalía no investiga ni resuelve nada”. “Todos los hombres son unos ‘perros’”. “Una mujer que no jode, es hombre; nadie las entiende”. “Todos los vendedores en la playa son unos atracadores”. “Los costeños son flojos”. “Los mototaxistas no respetan ningún semáforo”. “Los choferes de busetas son unos atarbanes”. “Ningún medio de comunicación del país sirve”. “Todos los que protestan contra el Gobierno son vándalos”. “Todos los jugadores de la Selección Colombia son maletas”. “Eso solamente pasa en este país”. “Siempre es la misma vaina”. “Nunca cambian”.

Las anteriores frases y muchas más que tienden a juzgar a un grupo completo cuando se presenta un hecho puntual, son ya una costumbre en las redes sociales, donde con odio o resentimiento opinan y sacan conclusiones sobre una inmensa mayoría.

Esta semana tuvimos el caso de un cura en Cartagena que habría abusado sexualmente de una menor de edad. Aunque la Fiscalía lo presentó a los medios de comunicación en calidad de “presunto”, en las redes sociales lo condenaron, no solo a él, sino a todos los sacerdotes del mundo con mensajes agresivos. Lo más sensato en estos casos es exigir que avance rápido la investigación y, de ser cierto, que le caiga todo el peso de la ley. Pero no, lo que importa en principio, es manchar el gran servicio de otros miles de religiosos que por años se han ganado la confianza de una comunidad por su honesta y desinteresada guía espiritual.

Fundamental la actuación de la Arquidiócesis de Cartagena, que una vez conoció la denuncia en abril, le prohibió al sindicado que ejerciera el ministerio presbiteral y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades que llevan el caso, cuando lo requieran. En un comunicado a la opinión pública se compromete a acompañar “a la víctima y a su familia”, e invitan a la ciudadanía a denunciar “los comportamientos contrarios a las exigencias del evangelio y de la Iglesia en la protección de los menores de edad, para establecer la verdad y garantizar justicia para todos”.

Bien lo dijo el filósofo y científico alemán Hermann Keyserling: “Generalizar siempre es equivocarse”. Y navegar en redes es encontrarse, casi siempre, con una gran ola de agresivas equivocaciones.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.