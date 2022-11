¡No más! Maltrato infantil

No nos maten a nuestros hijos, sicarios desalmados que no respetaron un dogma de la mala vita que reza que los niños se respetan, nos han privado a usted y a mí de ver a Alejandra coronarse campeona mundial de patinaje, y usted atarbán que cree tener derecho de vida y de muerte sobre los críos, no olvide que este es también hijo mío y de todos los colombianos, así que no más gritos ni empujones ni correazos, puñetazos ni infanticidio. Con su maltrato, usted está criando un ciudadano reprimido, amargado, resentido, que poco le aporta al futuro de Colombia.

En los años setenta una pareja de cinematografistas marxistas, Martha Rodríguez y Jorge Silva, presentaron la mítica ‘Chircales’, pluripremiada en el mundo, producida durante cinco años de casi convivencia con una familia de chircaleros hacedores de ladrillos de barro, todos trabajando de sol a sol. Desde el benjamín de tres años que carga su ladrillo al hombro hasta todos los hermanos que son once. Esta familia casi esclavizada por el propietario de este latifundio urbano que arrienda a cambio de miles de ladrillos necesita que todos los once hijos tengan que participar con su aporte al trabajo diario. Ellos son la fuerza laboral de esta empresa; la imagen, en un despiadado blanco y negro de estos niños embarrados hasta los tuétanos, cargados como mulos en una fila india de espalditas curvadas por el peso nos conmueve intensamente cargando 6, 8 o hasta doce ladrillos desde abajo donde sacan el barro y moldean las piezas, hasta arriba donde queda el horno que va a cocinar los ladrillos en un calvario diario, condenados a una pena cruel, injusta, sin haber cometido ningún delito, por el solo estigma de haber nacido pobre. La película fue premiada en todos los festivales, pero hay siempre un pero, en una conversación con Martha Rodríguez quedó claro que todo sigue igual desafortunadamente, los cincuenta años han pasado sin solución, hoy el trabajo infantil es una gabela que tienen que pagar las familias de escasos cuando no de cero recursos. La explotación infantil es una de las consecuencias directas de la pobreza. Hace tres años Cartagena ocupó el cuarto lugar de ciudades capitales con el mayor índice de pobreza con cerca del 30% de su población en este estado.

Y el trabajo infantil aumentó exponencialmente del 200%, los sectores económicos que más utilizan trabajo infantil son la agricultura, la ganadería, el sector comercio y el sector de transporte. “Una de las razones más comunes para que niños cambien la escuela por el trabajo es el alto índice de pobreza, la exclusión que afecta a miles de familias y el 50% de los niños y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de la familia. Los números no mienten pero nosotros podemos cambiar el mundo solo con las palabras de Cristo: “Ama al prójimo tuyo como a ti mismo” Amén.