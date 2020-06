No le contestan

Acudo a una glosa de la novela de García Márquez: “El Coronel no tiene quien le escriba”, un añejo exmilitar, que no recibía la ansiada pensión. Ahora los médicos colombianos no tienen quien le escriba. Esto es lo que se deduce de las cartas que enviaron los médicos Lina Triana Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Jorge E. Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos y Roberto Baquero del Colegio Médico Colombiano, al presidente y al ministro de Salud en razón a la penosa situación que soportan desde la aparición del COVID-19 en Colombia. Allí consignan: “Nos resulta incomprensible que en medio de una situación tan delicada y apremiante como la pandemia por COVID-19 solo recibimos ovaciones, elogios y promesas que no se han materializado, ni han representado una mejora determinante de nuestras precarias condiciones de trabajo”.

En ese mismo orden de ideas, escuché por la radio la entrevista de la doctora Triana Lloreda lamentándose de ese estado de abandono; “desde el principio de la pandemia acá se dijo que los médicos y otros profesionales de la salud serían protegidos en su integridad con todos los elementos necesarios y se les pagaría por sus servicios”. Ninguna de esas promesas se ha cumplido y el efecto ya se evidencia en la medida que los profesionales son contagiados por el COVID-19 y agregó: “Por inexperiencia semanas antes aparecí en un programa de televisión oficial, ponderando la labor del Gobierno”.

Consterna el ánimo enterarse de tal situación que denota la irresponsabilidad de la burocracia gubernamental, sobre todo cuando la opinión sabe que se destinan millonarias cifras para otros menesteres que no tienen nada que ver con la pandemia. Nadie sabe dónde está la plata de la emergencia. Al respecto el ministro de Hacienda afirmó hemos vertido 4.3 por ciento del PIB, que equivaldrían a 43.000 billones.

La pandemia se encargó de mostrar la fragilidad del sistema de salud colombiano, pero es preciso recodar el origen de esta tragedia en Colombia. La misma comenzó al implantarse la Ley 100 de 1993. Patrocinadora de la economía de mercado y ajena el compromiso del Estado de proteger la salud. Históricamente la Academia Nacional con el doctor José Félix Patiño a la cabeza y la Academia de Medicina de Cartagena, activamente señalaron en el Congreso las falencias de la Ley 100 para lograr suprimirla o reformarla (*), ello no fue posible debido al lobby de los intermediarios. La Ley 100 fue negativa para los pacientes, amén de afectar el ejercicio médico el cual de una expresión científica que debe solo generar al profesional que la presta y al paciente que lo recibe pasó a ser un apéndice explotado comercialmente.

Por ello a los médicos colombianos, como al Coronel, no le contestan.

(*) Ley 052.