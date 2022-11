¿Por qué no funcionan los concejos?

Cuando nos referimos a los desaciertos de las políticas públicas en la ciudad valdría la pena revisar a quiénes debemos ejercer el control político, a gobernantes y funcionarios. El Concejo es tildado en las encuestas como la corporación de menor credibilidad y en el ambiente se sopesa como uno de los más corruptos, por tanto, los que estamos adentro podemos entregar tesis que vividas por algunos servirá para analizar y buscar el verdadero origen de la fiebre.

Ver la ciudad sin obras se limita en el caso concreto a la no inversión de una administración en donde solo el Concejo es cómplice al negar recursos y empréstitos solicitados por iniciativa del alcalde, pero, hay que analizar la legalidad jurídica, financiera y de conveniencia argumentado por la administración. Sin embargo, la autonomía del concejal voz de pasillos empezó a perderse cuando algunos alcaldes en Colombia consideraron que más del 70% de la burocracia en participación para partidos sería del alcalde, para poder cumplir las cuotas laborales a los inversionistas, y a algunos miembros de los órganos de control para tener contactos de pasar la fiesta en paz como además tener más oportunidad de manejar la confiabilidad administrativa, sin embargo, esto ha hecho crecer la aureola de algunos funcionarios que no solo le cumplen al alcalde al pie de la letra sino que trabajan para ellos en todos los órdenes.

Otro factor que genera dependencia al concejal es el sometimiento de algunos gobernantes para el apoyo del alcalde sucesor y apoyo para reelección del Concejo. Esto sumado a la solicitud de avales no por identidad con los partidos, sino por la oportunidad de salir, como la carencia y olvido de las regiones por el cuadro central de los partidos que no forma juventudes ni mantiene charlas y conferencia de las necesidades que se abanderan nacional y localmente, el comité central deja el manejo a quien ostenta la mayor fuerza del Congreso o de votación y en algunos casos el apoyo directo de los mismos a los concejales que comentan en los corredores se sujeta al apoyo electoral venidero y algunas decisiones de la corporación.

Ahora la decisión de ser concejal en Colombia apetece al aspirante el poder sin que haya una profundidad social integral que le lleve a debatir de fondo, algunos usan temas sencillos que van más a si me sonreíste, si me tuviste en cuenta o no y nos hemos quedado más en lo contractual y burocrático individual que la globalización del tema. Ejemplo, el debate no debe ser solo por un puesto de salud, debe ser por el modelo aplicado en la ciudad, y saber cuántas cirugías, cuántas emergencias y pacientes salvados, solo midiendo sabemos qué necesitamos, no pidiendo lo que necesito proyectando atención.