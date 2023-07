Antes de empezar esta columna, deseo aclarar que estoy de acuerdo en que debemos llevar una vida lo más saludable posible; admiro a las personas que son capaces de llevar dietas estrictas, hacer ejercicio periódicamente y mantener el ayuno intermitente. Sin embargo, yo soy de la generación que creció bajo la orden de que uno se comía lo que había en la mesa sin “chistar”. Ni siquiera podía decir que algo no me gustaba. Si mencionaba que no tenía hambre, mi madre se encargaba de hacerme un recuento geográfico de la apetencia que había en el mundo y de lo afortunada que era de tener alimentos diarios. El premio a las buenas notas era un helado y el buen comportamiento podía ganarme unos muñequitos de leche de los que vendían en el Portal de los Dulces y que hasta el día de hoy me parecen espectaculares... Mis padres me daban para el colegio lo que llamábamos “cosita” y ni preguntaban en qué me la gastaba. Probablemente la invertía en un patacón frito en un aceite quemado que le daba mejor sabor y color. Obviamente debía estar acompañado por una gaseosa llena de azúcar y tintes de tonos rojos y morados. El dinero sobrante lo gastaba en la puerta de la escuela en frutas sin lavar que nunca infectaron mi estómago.

Crecí flaca y sin pensar que los alimentos me podían matar. Es más, me enseñaron que nunca debía decir que no en la casa ajena y que era de buena educación comer lo que ofrecieran aunque no fuera de mi agrado. Los niños correctos siempre aceptábamos lo que nos daban los adultos. Mientras, llenaba mi alcancía para gastarla en dulces y chicles de tienda y amaba a las personas que traían chocolates extranjeros cuando viajaban. Hacíamos sancochos llenos de harinas y tubérculos que aportábamos de las casas y los cocinábamos en los patios sin ninguna asepsia. Nadie cuestionaba el tema alimenticio.

Por esto, hoy no sé cómo manejar la nueva moda en la que cuando invitas a alguien tienes que saber si come carnes rojas, si es vegano, vegetariano o alérgico.

Antes uno invitaba y disfrutaba con lo que iba a brindar... ahora invitas y debes padecer con lo que ofrecerás. Con frecuencia tienes que escuchar retahílas sobre la salud mientras saboreas algo que llevas a la boca y las personas hablan de dietas mientras intentas halagar con lo que has cocinado durante horas. Consumir azúcar es malo, la harina engorda, la manteca tapa las venas, los embutidos tienen grasas saturadas, y colesterol.

Los niños hoy crecen con limitaciones y las madres se encargan de restringir sus dietas hasta el preescolar. Con seguridad tendrán vidas más largas y probablemente serán muy saludables.

Yo, agradezco no ser de esta generación. Amo los postres, los fritos, y las gaseosas. Aún sigo pensando que “Barriga llena... corazón contento” y que tripa vacía... “corazón sin alegría”.