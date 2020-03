No estamos en Italia

Solo para estar en contexto, la edad promedio en Italia es de 46 años, la segunda nación más anciana del mundo, la de España es 43 años, está en décimo lugar, y la de Colombia, 30 años, en el lugar 88.

El ingreso per-capital de Italia es de aproximadamente 34.500 USD, el de España de 30.000 USD y el de Colombia con la tasa de cambio actual no llega a 4.000 USD con una distribución de riqueza mucho menos homogénea que en las naciones europeas.

Con lo anterior queda claro que son países muy diferentes, nosotros somos mucho más jóvenes, lo que es muy bueno para la pandemia que afecta de manera más fuerte a los mayores. Somos mucho más pobres, lo que es muy malo, tenemos servicios médicos inferiores y niveles de ahorro muy inferiores. No debemos copiar las acciones que hacen los otros países sin analizar si su impacto será el mismo. La pandemia es delicada y debemos manejarla con responsabilidad, pero no podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad.

Estrangular la economía de un país como Colombia y en especial una ciudad como Cartagena así sea por un “corto periodo” es algo muy delicado, a diferencia de lo que ocurre en Italia y España en donde la gente tiene ahorros y empleos estables, el no salir a trabajar implicará solo una disminución de sus ahorros y una reducción de la utilidad de las empresas donde laboran. En Colombia y en especial Cartagena es muy diferente, el nivel de ahorro del ciudadano promedio en Cartagena es prácticamente cero, y la informalidad es abrumadora, lo que da como resultado la famosa economía del día a día o rebusque, que no es nada diferente a recibir diariamente lo que se consume diariamente. Si no entra dinero hoy, no se come hoy y punto. Eso nos obliga a repensar las estrategias de aislamiento absoluto que todos defendemos y propagamos por redes. Los ciudadanos carentes de ahorros y sin empleos formales como mototaxistas, vendedores ambulantes, entre otros que suman una cantidad muy importante en Cartagena, entrarán en un pánico por falta de ingresos nunca visto y con razón, no tendrán manera de llevarle comida a sus hogares. Esto generará conductas desesperadas que pueden desembocar en violencia y saqueos masivos. Si el gobierno quiere parar la economía debe cerciorarse que todos reciban alimentación y no vemos ningún plan al respecto, por lo menos en Cartagena. Asfixiar a las personas y no darles alternativas de oxigenación puede generar más daños que un contagio masivo del coronavirus.

No estoy diciendo que no se tomen medidas, solo estoy alertando de las consecuencias que tendrían medidas copiadas de otras latitudes sin tener en cuenta nuestras realidades. Si bien una propagación masiva del virus puede ser algo desastroso, también lo puede ser una turba con hambre y sin alternativas diferentes al saqueo y la violencia. Buscar las medidas adecuadas debe ser la tarea y no solo implementar medidas que han dado resultados en otras latitudes con realidades diferentes a la nuestra.