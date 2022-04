En estos días que la competencia política por la Presidencia de Colombia se acentúa, no dejan de llegar centenares de chats argumentando que la izquierda no es conveniente para el país y mucho menos su candidato. Realmente no creo que este sea el mecanismo para convencernos de que las ideas de Petro son descabelladas, que no es capaz, que es un mentiroso consumado, que lo único que tiene para mostrar es un pasado delictivo y que ahora se unió a Francia Márquez, quien ha manifestado ideas socialistas en múltiples ocasiones.

Disto mucho de este pensamiento y sistema que ha demostrado no servir y que hoy tiene a Europa aterrada por la guerra vecina que ha desatado Rusia; que les quitó la libertad a los cubanos y que logro quitarles la comida a los venezolanos.

Creo en la libertad de elegir, hablar, opinar y emprender. Creo que el trabajo duro y la educación son los que mejoran la calidad de vida; pero sobre todo creo en los valores, en el respeto a la autonomía y la vida. No quiero que mis hijos y nietos crean que transgredir es bueno porque te convierte en líder. Quiero que sus héroes sean seres humanos buenos, éticos y respetuosos de las leyes y la vida humana.

También creo que las redes sociales tienen un tope. Seguir reenviando cosas por chats no va a desanimar a los izquierdosos. Hay que cambiar la estrategia y creo que puede ser sencilla. En las pasadas elecciones Gustavo Petro alcanzó 4.487.551 de votos. Juntos, los candidatos del Pacto Histórico recogieron 5.573.894. Esos son los colombianos que se movilizaron a apoyar el discurso populista del partido. Mientras, la abstención se mantuvo por encima del 50%. Colombia sigue siendo un país en el que más de la mitad de los ciudadanos no ejercen el derecho político de elegir a sus representantes. En contraste, el voto en blanco se incrementó del 4,51 al 6,38 por ciento. Votamos solo 12,2 millones de personas. Cabe anotar que el caudal electoral de las consultas interpartidistas no se compara con el del Congreso y muchos no sufragaron pues esas votaciones no tenían por qué interesar a los ciudadanos de vertientes políticas distintas a las que estaban compitiendo.

El Equipo por Colombia superó los 4 millones de votos. Ahora, quienes creemos en una nación democrática y libre debemos superar esa cifra y trabajar por vencer la abstención y la ignorancia. Por eso, la tarea de quienes votamos por ellos, es salir a convencer a tres personas que deben participar en las próximas elecciones. Es imperativo persuadir a 3 apáticos, incrédulos o cansados, compañeros laborales, vecinos, personas cercanas o familiares vencidos que deben votar bien si quieran conservar sus trabajos, sus pensiones y sus propiedades.