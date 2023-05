Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir. Decidimos hablar

(Malala Yousafzai)

En Colombia la primera Universidad fue la Santo Tomas, fundada el 13 de junio de 1580 por la Orden de Predicadores; pero solo hasta el 10 de diciembre del año 1934 se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres.

Pese a que en la década de los 90, las mujeres representan cerca de la mitad de quienes acceden a educación superior, no lo hacen en las mismas condiciones, tampoco es igual para las personas cuyo cuerpo no se ajusta a los roles de género predominantes. Las universidades pueden ser escenarios violentos, excluyentes y discriminatorios.

Las violencias basadas en género (VBG) en los contextos universitarios son reales, sucede en medio del silencio, de la invisibilización, la minimización y la normalización de este delito al interior de las instituciones, dejando a su paso, huellas, cicatrices, dolores, que van desde la vergüenza hasta la culpa, múltiples daños y secuelas que se agravan al no ser reconocidas, al no ponerle un lugar.

Se trata de una conducta de naturaleza sexual donde el consentimiento es vulnerado por medio de mecanismos físicos, pero en especial mediante mecanismos emocionales y psicológicos.

Los entornos educativos son susceptibles de este tipo de violencias, porque el sistema educativo es en sí una reproducción del sistema social tradicional, permeado por poderes y por los vicios de una sociedad violenta, androcéntrica y vertical, en especial las relaciones que se estructuran entre cargos que ostentan algún tipo de poder y los que están desprovistos de dicho poder.

Las violencias sexuales en entornos educativos inician con pensamientos, actitudes, comportamientos, que justifican y facilitan las violencias en razones de género y las violencias de tipo sexual; por ejemplo, el uso de lenguajes, palabras, sobrenombres, chistes, negociaciones por debajo de la mesa, chantajes, amenazas so pena de perder un cargo o de no llegar a obtenerlo; hechos que ratifiquen la estructura patriarcal de poder, cuerpos por encima de otros, la imposibilidad de sentir seguridad. Mismos pensamientos y actitudes que se gestan por fuera de las instituciones educativas, con la diferencia de que en estos escenarios se exacerban los roles de poder y de control social.

El consentimiento sexual se reconoce en Colombia desde los 14 años, edad en que se considera que es suficientemente maduro como para decidir sobre su sexualidad; a partir de los 18 años se reconocen otros derechos y responsabilidades conexos con la mayoría de edad. Este frágil escenario del consentimiento es limitado y no permite realizar un análisis profundo de lo que es una decisión tomada en plena libertad, en pleno funcionamiento mental y plenamente informado.

En instituciones como es el caso de las cárceles, los colegios, las universidades, entidades laborales y otro tipo de escenarios con marcadas diferencia en el acceso al poder, las personas no hacen uso de un consentimiento pleno, no es un tema que se reduzca a la edad; también pasa por aspectos motivacionales, volitivos, libertad, roles y conocimiento.

Las VBG son diversas formas de vulnerar a una persona en razón de su género, en este sentido, se trata de todo acto e incluso de omisiones que dañen o tengan la capacidad de producir daño de tipo psicológico, físico, sexual, económico u otra clase de daño en razón de los estereotipos de género.

Los estereotipos de género son las cualidades o características que se asumen, deben tener los hombres o por el hecho de ser hombres y las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres, estas características van desde el nombre, el color de la ropa, el tipo de juguetes, las actitudes que se espera tengan según su sexo, el tipo de ocupación, profesión, los comportamientos y demás valores que se consideran femeninos o masculinos.

Cuando una persona rompe esta estructura se presenta algún tipo de violencia de género, desde la exclusión, la violencia psicológica, hasta la de tipo sexual y física. En este sentido la violencia sexual es un tipo de violencia de género, pero no es la única, de hecho, se presenta de manera simultánea con la violencia psicológica, emocional y puede cursar también con la presencia de violencia física.

Dentro de las violencias basadas en género de tipo sexual, está el acoso sexual, que de acuerdo al Código Penal, en su Artículo 210-A, comete este delito: “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”.

Las características de este delito es que además de ser de naturaleza sexual, es claro el componente de superioridad y de poder del que lo comete sobre su víctima. Todos los escenarios donde las relaciones no son horizontales y donde el poder permea cualquier intercambio, son altamente vulnerables de presentar acoso sexual.

Es fundamental atender a la VBG en las universidades para poder visibilizarlas, para dejar de naturalizarlas, para dejar de pensar que son parte ‘normal’ de la experiencia inherente a lo institucional. Es claro que los roles de poder establecen relaciones asimétricas con personas con menos poder, o en el caso especial de estudiantes, que han experimentado este tipo de situaciones, con miedo a contarlas, por ser señaladas, culpadas o avergonzadas.

Por temor a que la institución “no haga nada”, por temor a “que no le crean” o porque se encuentran con una institución insensible, que no esté preparada para asumir la discusión en torno a esta realidad silenciada que requiere romper con los ejercicios de poder y dominación que se gestan en la educación.

Construir protocolos para la atención de casos de acoso sexual al interior de las instituciones, es necesario, pero no suficiente para erradicar la violencia sexual y la VBG en los entornos universitarios y laborales.

En este sentido es necesario erradicar también toda relación e intercambio de poder, propender por relaciones horizontales y no verticalizadas. Contar con una cultura universitaria segura, sensible, que no tolere ninguna forma de violencia, una política institucional en materia de prevención, tratamiento y erradicación que incluya acciones para directivos, docentes, estudiantes, personal de servicios generales, comprometida con la agencia de ciudadana, de territorios seguros.

Así mismo, las alianzas con observatorios, redes nacionales universitarias y entes externos que faciliten el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y garantía de los procesos.

