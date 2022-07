Niña embarazada: “Delito en silencio”

En Colombia el Código Penal establece que un acto sexual con menor de 14 años es un delito. Considera la justicia que un niño, niña o adolescente no tiene la capacidad de decidir, por lo tanto, quien sostenga cualquier tocamiento, penetración, incluyendo besos y caricias con esta población, comete un delito.

Es decir, si una menor de 14 años queda embarazada, fue abusada sexualmente y quien cometió el acto, debe responder por el delito. Esto es muy grave, porque las cifras entregadas por el Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis), revelan que 50 niñas entre los 10 y 14 años han parido en lo que va de este 2022 en Cartagena. La mayoría de los casos se reportan en Olaya Herrera, El Pozón y Nelson Mandela.

Estas niñas deberían estar con un libro, con juguetes, sonriendo con sus amigos. Deberían estar haciendo tareas y no pensando en la maternidad; pero todo esto queda en un simple “deberían”, porque inexplicablemente están embarazadas.

Estas cifras me llevan a preguntar: ¿Qué hicieron las autoridades cuando recibieron el reporte? ¿Denunciaron los casos? ¿Le están haciendo seguimiento? La respuesta es: “Todo tiene un proceso”. Claramente hay que decir, esas niñas fueron abusadas y pocas verán justicia. Y si usted cree que si quedó embarazada es porque se lo buscó, usted es otro de los tantos seres inhumanos.

El tabú en los hogares solo lanza estos menores de edad a buscar respuestas por sus propios medios. No le deje esa tarea a un desconocido, a un posible depravado, al que quizás puede ser la desgracia de su hijo o hija.

Queda un sinsabor ante las actuaciones de las autoridades, porque en el reporte de Policía de infancia y adolescencia no hay ningún informe revelado a la opinión pública que diga qué pasó con estos cincuenta casos. Si fueron capturados los abusadores, los violadores; tampoco el Dadis dice nada.

¿Son estas niñas víctimas de redes de comercialización y explotación sexual? Este es un tema que las autoridades dicen hablar abiertamente, pero no. Sobre este delito se guarda hermetismo. Videos revelados por activistas muestran cómo con catálogo en mano, las menores de edad son comercializadas en la zona turística y desde la captura de la Madame, no se ha hablado más del tema en Cartagena con tanta vehemencia. Campañas sin sentido ni resultado que solo sirven para gastar plata, porque finalmente no restablecen ningún derecho.

El Distrito es el principal responsable de estas cincuenta niñas abusadas. En los colegios de Cartagena no hay en el momento ninguna campaña activa sobre relaciones sexuales; mientras tanto, las redes se llenan de videos porno, que los motivan a salir a pedirle a la menor de edad que los complazcan sexualmente.