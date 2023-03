“Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente”. Mercedes Sossa.

Recorriendo la trilogía de Sergio Ramírez sobre un lánguido y astuto inspector Dolores Morales, a quien Ramírez nada tiene que envidiarle a Camillieri, Padura, Cercas y otros muchos como Dumas describiendo el paisaje mientras ocurre la trama. De 2003 a 2008, luego 2013 a 2017 y finalmente 2019 a 2022, Sergio Ramírez va describiendo qué sucede en un país “marginal” como él dolorosamente se refiere a su Nicaragua (entrevista con la BBC), que ve mancharse de sangre. El cielo llora por mí. Ya nadie llora por mí y la última Tongolele no sabía bailar, son las épocas que narran cómo los antiguos sandinistas que lucharon contra la dictadura de Tacho Somoza, hoy lloran su país por la nueva dictadura de extremos inimaginables para los compatriotas nicas (cariñosamente) que sufren a manos de la dupla Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tongolele, esbirro del dictador es traicionado por traición, así terminan de locos los gobiernos que todo lo ideologizan pero al final caen en la obnubilación del efecto de la droga. Nicaragua, en el paisaje de estas novelas mal llamadas negras, género policíaco, describe lo que nos puede estar pasando en nuestras narices. El tráfico ilegal e ilícito de estupefacientes que desdibujan tanto la economía y espantan la inversión con ello el desempleo de calidad y también el empleo general. Por ende, en tiempos inflacionarios y de guerras como Ucrania, Siria y desastres de la naturaleza nos vamos hundiendo en la desesperanza. En “el cielo llora por mí” comienza a verse cómo el entorno va cambiando de claro a oscuro, el drama de un pueblo que ha sufrido dictaduras que no dan respiro a sus habitantes, que pide vivir en paz. En “El cielo ya no llora por mí”, el narcotráfico y la trata de contrabando de todo tipo, unido al poder político se filtra en esta sociedad sedienta de justicia. Es la radiografía de nuestras regiones. En su columna publicada en El Tiempo: “La herida que respira”, imposible no secar mínimo una lágrima, se siente el sufrimiento del escritor exiliado, ellos soñaron juntos pero la forma de ejercer el poder los separó indescriptiblemente y con dolor. En el destierro, desarraigo de sus propias costumbres con “juicios sumariales” medidas dictatoriales intentan despojar a sus compatriotas de sus vidas. Tristemente muchos compañeros de luchas ven transformar su líder en un ser deforme democráticamente. Como diría Rubén Darío, en “Lo Fatal”: ¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!... En la última novela del tríptico, Tongolele no sabe bailar, ya es palpable la metástasis del poder en toda la sociedad y por supuesto como en el cáncer, el dolor se siente hasta en los tuétanos. Espero que Colombia, hoy con un nivel de inseguridad agobiante, no tenga que llegar al extremo de la autocracia donde nadie gana. Solidaridad con Sergio Ramírez, Gioconda Belli y más de 300 nicaragüenses despojados de un plumazo de su nacionalidad: condenados al destierro.