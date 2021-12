Hace unas décadas Israel no existía. Hoy compite en tecnología con Silicon Valley y tiene un alto grado de desarrollo humano (ONU). Su secreto: la educación. En 1953, Corea del Sur era igual o más pobre que Latinoamérica. Hoy es una de las potencias económicas del mundo. El profesor surcoreano Kim dijo a la BBC que la clave estuvo en invertir en el único recurso que abundaba: su gente.

Hablar de educación hoy es hablar de economía, de desarrollo social y humano; además, es la única brújula confiable que tienen los jóvenes para orientarse en un universo incierto y volátil, y la mejor defensa contra la mayor amenaza que tienen hoy: la posverdad, los odios tribales y los dispositivos del miedo (Bude). Por otra parte, vivimos en la “economía del conocimiento”, que exige reinventarnos permanentemente tanto en lo individual como en lo colectivo, por lo que no podemos dejar de aprender. Cabe preguntarse entonces: si las evidencias muestran que el camino correcto es la educación, ¿por qué no hacemos lo obvio? La respuesta, paradójicamente, nos devuelve al problema mismo: falta de educación.

Los neurocientíficos sostienen que para el cerebro hay dos cosas más importantes que la verdad: la supervivencia (si alguien se asusta corre, no se queda a indagar) y el placer (natural o cultural). Adicionalmente, “somos racionalmente limitados”; de hecho, en nuestra vida cotidiana –en la que nos orientamos guiados por emociones, intuiciones y experiencias pasadas– el uso del pensamiento lógico es una excepción, porque pensar produce “estrés cognitivo” (Facundo Manes). Por esto aceptamos las creencias que concuerdan con las nuestras y las de nuestra tribu (supervivencia), mientras que desconocemos las que no armonizan (evitamos el displacer), al punto que si las afirmaciones de alguien no coinciden con nuestros mitos personales o tribales (Ej. Cambio climático o libre mercado), el primer impulso no es reflexionar sobre ello, sino verlo como una amenaza o ignorarlo. Siempre será más importante la identidad (sesgos cognitivos) y la pertenencia al grupo (fábulas colectivas) que la verdad.

Ahora bien, el antídoto para nuestras distorsiones cognitivas y el tribalismo -sostiene Manes- es más educación, que no es solo lectoescritura, ciencias y matemáticas, sino también humanidades y artes, así como el desarrollo de habilidades socio-psico-afectivas que permitan cultivar la empatía emocional (sentir lo que siente el otro) y cognitiva (tolerar las creencias diferentes), fomentar la compasión (ponerse en el lugar del otro), reaprender valores para la resiliencia (capacidad para afrontar la adversidad), desaprender hábitos nocivos y, especialmente, modificar nuestros credos y sesgos cognitivos.

*Profesor Universitario.