A primera vista este título me atrapa y llama mi atención, quizá siempre relaciono el verde con la esperanza de que las cosas cambien, de que haya unión en nuestra patria o simplemente que se me abran las posibilidades de surgir a lo bien, en la transparencia, con dedicación, con integridad como un ser humano que adiciona beneficios a su país y no que le resta constantemente, por la ambición desmedida de llenarse los bolsillos a costa de lo que sea; también lo relaciono con el verde de la naturaleza y me transporta a mi planeta y la lucha permanente para ayudarlo a que no siga deteriorándose. El planeta es un compromiso serio y es de todos, seguir ignorando lo que está pasando nos quita la posibilidad de lamentarnos más adelante, porque no saldremos triunfantes si no tomamos el asunto con responsabilidad.

En estos días se lleva a cabo la Feria de Emprendimiento y Negocios Verdes ‘Colombia Emprende Sostenible II’, 7 y 8 de julio 2022, Encuentro Nacional Colombia Emprende Sostenible con una agenda académica y cultural donde podrás conocer las diferentes maneras de emprender sostenible en nuestro país, a través de una Muestra Comercial de Emprendimientos y Negocios Verdes, paneles de expertos y conferencias, experiencias significativas sobre sostenibilidad, talleres workshop.

Este evento es organizado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena) y Mercy Corps en alianza con la Alcaldía de Cartagena, la Cooperación Internacional, Fundes Latinoamérica - Reciclamos Juntos, Cempre y el Centro de Convenciones. Ubicación: en el reducto del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, zona del parqueadero. Toda la ciudadanía está invitada, entrada gratuita.

Ahora bien, ¿qué son los negocios verdes? Los negocios verdes son actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del medio ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.

En el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena se ha implementado desde el año 2018, con base en la Resolución 374, la Ventanilla Única de Negocios Verdes, que tiene como objetivos: consolidar la oferta de productos verdes regionales, bajo la verificación de criterios de negocios verdes, y la formulación y acompañamiento de los planes de mejora. Incentivar la producción de bienes y servicios verdes regionales aumentando la competitividad a escala nacional e internacional, entre otras más.

Todos invitados a conocer más y a entusiasmarse con esta iniciativa del Gobierno Nacional, abriendo puertas al emprendimiento y negocios propios.

Escritora