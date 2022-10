Narrativas desafortunadas

El gobierno tiene derecho a convocar a sus seguidores para que apoyen sus propuestas o programas, pero apelar al estigma de “enemigo” para lograrlo es, sin duda, infortunado; porque nadie más que el presidente conoce las consecuencias nefastas, para la democracia y los derechos, que conlleva el uso de términos como el de “enemigo interno”, recientemente utilizado por él.

La retórica del “enemigo interno” se caracteriza –dice Francisco Gutiérrez– porque identifica un enemigo difuso (indeterminado) al que temer (desconfiar), odiar y estigmatizar, para aniquilar. Carl Schmitt (jurista del nacionalsocialismo) acuñó la noción amigo - enemigo para justificar el modelo totalitario del “enemigo sustancial”, al que hay que exterminar.

Sobre los motivos que tuvo el presidente para utilizar una expresión tan antitética con su propuesta de reconciliación y diálogo, hubo todo tipo de interpretaciones. Benévolas: un presidente que es espontáneo con sus bases; populistas: un presidente que sigue en campaña; maquiavélicas: un presidente calculador que sabe que no puede cumplir sus promesas y anticipadamente responsabiliza a un enemigo de su fracaso; y realistas: el enemigo es el superministro Ocampo que se ha convertido en un apagafuego y corrector de los dislates del gobierno. Posteriormente, el gobierno dijo que el enemigo eran las normas y procedimientos (creados por las clases privilegiadas) que impiden el cambio; pero este intento de aclarar, realmente añade confusión y ambigüedad, porque el enemigo no puede ser toda la ‘institucionalidad’ (Constitución, leyes, reglamentos), sino una parte (que no se precisa); de lo contrario, ¿cómo explicar que esa misma ‘institucionalidad ilegítima’ haya permitido avanzar en derechos anti-establishment (aborto, matrimonio igualitario, ambiente, naturaleza), consolidar procesos de paz o permitir elegir el primer presidente de izquierda? Suena paradójico afirmar que ese “enemigo interno” (institucionalidad ilegitima) del presidente, es el mismo que le permitió ser, precisamente, presidente. Lo preocupante es que, al “enemigo intragubernamental” (metafísico e indeterminado), se le han sumado otros “enemigos internos y externos”: los empresarios “enemigos de la paz”, el presidente de la ANDI, los Estados Unidos que empobrecen al mundo y a Colombia, y los banqueros que se aprovechan del dinero de las pensiones. Estas narrativas desafortunadas añaden gasolina al fuego y debilitan la acertada estrategia del gobierno de paz total, diálogo y concertación.

Post scriptum: Dicen que se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa. Si el presidente no quiere generar confusión y provocar disonancias cognitivas en la opinión pública, debería pasar de la retórica de la indignación (comunicación electoral), al discurso racional y estratégico de gobernanza (comunicación de gobierno). A menos que su propósito sea, precisamente, crear ofuscación entre sus electores, para trasladar el debate –de los escenarios institucionales– a las calles.

*Profesor Universitario.