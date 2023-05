Nadie nos va a salvar del odio

Desde el 1 de mayo en nuestro país se ha agudizado un clima de tensión social; a raíz de declaraciones realizadas por nuestro mandatario Gustavo Petro. En ese discurso de balcón se escucharon verdades ampliamente conocidas, como por ejemplo que tenemos una sociedad profundamente desigual en la cual muchos no tienen los mínimos para una vida digna y que en ese orden de ideas la libertad no es una realidad material para todos los colombianos. Sin embargo, la afirmación de que si se coartaban las reformas planteadas por el gobierno puede llevar a una “revolución”, a todos nos dejó una serie de cuestionamientos frente al alcance de esa afirmación. ¿A qué revolución se refiere? Una afirmación muy desafortunada en un país que por su historia asocia lo “revolucionario” a lo subversivo, a lo violento, a lo ilegal, a lo criminal; por lo que de inmediato reforzó los temores que parte de la población y de la oposición han expresado abiertamente frente a este gobierno de izquierda. Las reacciones no se hicieron esperar. Variopintas en su gran mayoría. Luego las afirmaciones de “defenestrar a Petro” de un coronel en retiro, en la W; así como, videos viralizados en redes protagonizados por militares en retiro afirmando que “esto no es Venezuela”, que aquí no van a permitir que suceda algo similar al régimen castrochavista; y hablan abiertamente de un golpe de Estado. ¡No me imagino una sola persona demócrata que no esté muy preocupada por esta situación! ¡independientemente de su ideología, de su partido o de su sentir! No nos queremos parecer a Venezuela, nuestro país hermano, pero ¡ver todo esto, me recordó el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 que provocó el derrocamiento breve de Hugo Chávez!, país en el que los golpes de Estado han sido recurrentes a lo largo de su historia. No digo que seamos ajenos a esa realidad, porque no sostengo que “somos la democracia más sólida de la región” como si no conociera nuestra historia y la realidad de las graves falencias de nuestro sistema; pero sentí que casi íbamos a repetir la historia venezolana por el nivel de escalonamiento del conflicto que estoy observando. Lamentable esa exacerbación del nacionalismo que veo por estos días, la vieja confiable de los que quieren mover masas a partir de la emocionalidad. ¿Ahora las reservas nos van a salvar? Nadie nos va a salvar del odio. A mis connacionales: mantengamos la calma. Nunca la violencia ha sido la solución. ¿Cuándo dejaremos de ver como “solución” la eliminación del “otro”? Al presidente, vicepresidenta: es el poder de la palabra y la conversación la ruta. No necesariamente habrá consenso total, es obvio, pero el mandato popular fue: el cambio con TODOS y para TODOS.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.