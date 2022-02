Un día viajaban contemplando el paisaje de la campiña francesa, Dudjom Rimpoché y su esposa; él, uno de los más renombrados maestros de meditación, al pasar ante un cementerio, con tumbas relucientes y adornadas con flores; ella le comenta: -Mira querido, qué pulcro tienen todo en Occidente, hasta los lugares donde depositan los cadáveres están inmaculados. -En Oriente, ni siquiera las casas donde vive la gente están tan limpias. -Ah, sí, replicó el maestro, es un país muy civilizado. - Tienen casas maravillosas para los cadáveres de los muertos. Pero, ¿no te has fijado? - También tienen casas muy bonitas para los cadáveres de los vivos. (El libro tibetano de la vida y la muerte). Cada vez que recuerdo esta sabia anécdota, pienso en cómo vivimos fútilmente, sin ser conscientes plenamente de nuestra existencia.

La disociación es un mecanismo adaptativo con el que habitualmente afrontamos el estrés. La disociación primaria, o “piloto automático” (andar como zombi), es el estado en el que pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas. Después de unos minutos bajo la ducha, no recordamos si enjabonamos o no las axilas, y ante la duda debemos repetirlo. En el transporte, habitualmente vamos “elevados”, y estamos distraídos de lo que acontece a nuestro alrededor, solo si pasa un incidente extraordinario lo recordamos. Acostumbrados al aire que respiramos, a que salga el sol todas las mañanas, a que el jardín florezca, no somos conscientes de más de la mitad de nuestras vidas. Somos como la abeja que va mil veces de la flor al panal, pero no disfruta la delicia de la miel.

Este mecanismo sin bien es cierto, puede ser adaptativo, nos aparta de la realidad, que es remplazada por pensamientos, que la mente (software), se encarga de crear, la mayoría de ellos para nuestra infelicidad, porque son cosas que muy probablemente jamás ocurrirán. Sir Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, una vez dijo, que durante la Segunda Guerra Mundial temió que pasaran cosas que no pasaron, en cambio pasaron otras peores, por ejemplo: que los alemanes bombardearan los depósitos de pertrechos y combustible almacenados en las afuera; pero que, en cambio, bombardearon Londres, causando gran destrucción y pérdida de vidas humanas, para las que no estaban bien preparados los ingleses.

Cuando la mente no está rebuscando ideas que nos atormentan, recurrimos al repertorio que aprendimos a temprana edad, es decir, nuestro sistema de creencias, formaciones distorsionadas (sesgos cognitivos) en las que creemos con fervor, y defendemos con ardor.

Centrarse en el presente, o “Mindfulness”, atención plena en el aquí y el ahora, resulta una estrategia y una disciplina sanadora que deberíamos cultivar. ¡Estás a tiempo, puedes empezar a vivir!