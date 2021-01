Leopold le insistió a su hijo que debía viajar a Italia; lo hizo entre 1769-1773. Mozart estuvo en Roma, Milán, Nápoles, Bolonia y Verona. Lo hicieron miembro de la Sociedad Filarmónica de Bolonia, también Maestro Honoris Causa de la Academia Filarmónica de Verona; así como de la de Milán. Fue una etapa positiva para el compositor por la experiencia y contacto con las variantes de la música vocal, la ópera seria, la Bufa y la polifonía clásica. Estuvo en Augsburgo y de allí pasó a la ciudad alemana de Mannheim que fue fundamental para el joven músico debido a dos hechos importantes: el primero, los ojos y oído de Mozart entraron en contacto con nuevas tendencias musicales, el nacimiento formal de la sonata con sus cuatro movimientos, la muerte del bajo continuo. El final del Barroco musical con el oratorio y la ópera ocurre en el siglo XVIII como producto de un cambio profundo en la estética musical, fue la consecuencia de un cambio en las relaciones humanas que se suavizaron con cierto bienestar de las naciones europeas, la tolerancia y la sensibilidad; en fin ciertos visos de humanismo.

Ese cambio influyó en las manifestaciones estéticas, fue la declinación de la música cortesana de Bach, Handel, Vivaldi y Telemann. Ocurrió el realce de la melodía, se olvidaron las complicaciones polifónicas y la música religiosa dio paso a la melodía, la sonata y la sinfonía. En Mannheim ese movimiento transformador tiene impacto en el acervo musical de Mozart, allí descubrió el clarinete instrumento que para él fue definitivo, desde entonces lo involucró en sus composiciones.

A manera de digresión afirmamos que Antonio Salieri era un prestigioso músico de la Corte, apreciaba el talento de Mozart. No lo envidiaba, inclusive en la presentación de la “Flauta Mágica” fue el primero en aplaudir y gritar ¡Bravo!, al terminar la ópera. No fue cierto que Salieri haya envenenado a Mozart, fantasía esta surgida de un drama de Alexander Puskin “Mozart y Salieri”. Mozart murió debido al cólera. A pesar de la enfermedad hizo un ensayo en su lecho de enfermo del RequienK626 con su familia y amigos, Mozart cantó la parte del contralto, solamente llegaron hasta la “Lacrimosa”. Ese mismo día murió a la una de la madrugada del día 5 de diciembre de 1791. El sepelio lo presidió un sacerdote y cinco monaguillos, asistió inclusive Salieri. La tarde del 6 de diciembre era apacible y con mucho sol. No fue enterrado en una fosa común. No era costumbre que las viudas acompañasen el féretro, por ello no estuvo presente Constance. No tuvo una tumba especial y no se señaló el sitio donde quedó sepultado y de allí la confusión posterior para localizar la tumba.

(*) MORÓN D. DARÍO- “HUMANISMO, MEDICINA Y OPINIÓN.: “LAS CARTAS DE MOZART”-PÁG-25-41) UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 2007.