Johannes Crysostomus Wolfgangun Theophilus Mozart nació en Salzburgo, Austria el 27 de enero de 1756. Cambió su nombre por el de Wolfgang en honor a su abuelo materno Wolfgang Nikolaus Pertl. El Theophilus los transformó en Amadeus. Fue hijo de Leopold Mozart y Ana María Pertl. El matrimonio tuvo varios hijos que murieron prematuramente, sobrevivieron Wolfgang y Nannerl. Leopold era compositor y maestro de violín. Wolfgang fue un niño prodigio, a los seis años compuso un Minueto y un Trío.

Leopold viajó con ellos por las principales ciudades europeas; las interpretaciones de ambos niños al piano eran admiradas, sobre todo cuando tocaban con el teclado cubierto por una capa. Finalmente, se ocupó de Wolfgang, su hermana no lo siguió acompañando en las giras. No fue fácil la niñez del joven compositor; no compartió con niños de su edad; además padeció varias enfermedades: eritema nodoso y reumatismo articular, ¿Fiebre reumática? El 4 de agosto de 1782 sin que el padre interviniera Wolfgang se casó con Constance. Por eso su retiro de su ciudad natal, para no estar cerca de su progenitor y por la circunstancia especial que para él significaba Viena. De esa época antes de irse definitivamente a Viena quedó la Sinfonía Concertante. En Viena su prestigio era inmenso, lo solicitaban para obras por contrato que le pagaban muy bien. Mozart con una velocidad inusitada compuso sus tres últimas sinfonías: 39, 40 y 41 en un mes. No las escuchó en vida. La genialidad para la música de Mozart se enriqueció con sus permanentes viajes por las ciudades europeas de donde supo extraer conocimientos musicales que la fortalecieron. Johann Cristo Bach, Haydn, Haendel. Todos le fueron útiles para llegar a la cumbre del clasicismo musical con una perfecta melodía, colorido armónico y sobre todo originalidad.

Escribió cincuenta obras entre sinfonías auténticas, movimientos de tipo sinfónico, unos cuarenta conciertos de los cuales más de la mitad son para piano y orquesta, cinco para violín, cuatro para trompa y para instrumentos solistas. Un admirador de la época Ludwig Ritter von Kochel recopiló cronológicamente las obras de Mozart y por ello en cada uno aparece K o KV con el número de la obra. Uno de los rasgos distintivos de Wolfgang era que componía brillantemente cuando estaba afectado por los problemas personales, en los períodos de calma por el contrario su ritmo de composición se caracterizaba por lo trágico. Mozart afirmaba: “La música por encima de pasiones desgracias o fortunas, debe seguir siempre siendo música”.

Wolfgang en contraste con Beethoven no fue innovador, siempre se ajustó a los patrones, sin embargo la música orquestal la convirtió en un instrumento formidable y útil a cuyo perfeccionamiento y desarrollo ejerció la más destacada influencia.