Movilización para el cambio

Son muy importantes los desafíos del nuevo Plan Nacional Desarrollo, PND 2022 – 2026, que es la ley 2294 del 19 mayo 2023, Colombia potencia mundial de vida, que define en el art - 5°, plan nacional de inversiones públicas 2023 - 2026.

Se estima en un valor de $1.154.8, billones, a pesos contantes de 2022, el cual incluye el componente plan plurianual de inversiones para la paz de forma transversal y que se estima en un valor de $50,4 billones.

De los art. 74 al 85 tiene mandatos sobre derechos laborales para el trabajo decente y una vida digna, los cuales se completarán con los mandatos de la nueva reforma laboral y del estatuto del trabajo para que sean una realidad las garantías laborales.

La reforma laboral busca recuperar el pago del recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, hoy se aplica desde las 9 de la noche, el 100% de los dominicales y festivos que se había reducido al 75%, contrato laboral estudiantes Sena.

Derogar art- 416 CST, que prohíbe la negociación del sector público y reglamentar art – 34 del CST, que permite el abuso de la tercerización, vulnerando sent – C - 614 del 2009 y C - 171 del 2012, derechos asociación, negociación colectiva multinivel.

De los art - 150 al 168, hay mandatos sobre los derechos en salud pública, art- 164, planes maestros de inversiones en infraestructura y dotación en salud, Pmids departamentales o distritales y nacional.

De los art. 172 al 185, hay mandatos sobre el servicio público de transporte y su sostenibilidad, el artículo 216 tiene mandatos del sistema nacional para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y programa hambre cero.

Justicia social, con las poblaciones vulnerables, programa renta ciudadana, ingreso antipobreza, protección económica y envejecimiento saludable, contratación directa indefinida al personal de la salud, reforma agraria y seguridad alimentaria.

Reforma pensional, recoge criterios que permite la cobertura de pensiones, apuntarle a disminuir la pobreza, fortalecer Colpensiones, atender a la gente más vulnerable por medio de ingresos para la vejez y mejora las condiciones fiscales del Estado.

Reforma de la salud, quitar privilegios a poderosos sectores empresariales, sacar del negocio del gran capital financiero a los $84 billones en salud, manejados por las EPS privadas y los $360 billones de los administradores de fondos privados.

Las movilizaciones del 1 mayo y 7 de junio, tienen un mensaje contundente a la clase política tradicional y sus congresistas, queremos dignidad laboral y justicia social, seguiremos con movilizaciones para las reformas del gobierno del cambio, hasta que la realidad se haga costumbre.

*CUT BOLÍVAR.