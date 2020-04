Motivados a emprender

¿Podemos emprender en medio de esta crisis?, sí, y puede ser hoy, mañana o el día que se quiera o que se sienta preparado.

En medio del desafío que enfrentamos, es normal sentir incertidumbre porque las cosas no marchan como se esperan. Cada día es un nuevo desafío para salir adelante y el ritmo del cambio se acelera de manera exponencial. Pero es, precisamente esta situación cuando todo parece imposible, un momento para forjar aún más el espíritu emprendedor, caracterizado por la resiliencia y enfocado en la identificación de oportunidades de los mercados.

Es importante entender que en ningún otro momento se abren tantas oportunidades como en circunstancias difíciles. Y, si muchos consideran que no es un momento idóneo para ser arriesgados, son las dinámicas y cambios que generan las crisis las que abren el camino a nuevos negocios. Basta con identificar una oportunidad o una necesidad y estar dispuesto a aportar a la sociedad una solución que genere valor y que supere las expectativas de sus clientes. Pero no olviden, que lo más relevante de un emprendimiento es el equipo de trabajo, ese es el recurso más valioso; que siempre transmita motivación, pasión y compromiso. Ello hace la diferencia y son características que identifican a un emprendedor. Gran ejemplo son esos emprendedores que antes de la actual emergencia, a pesar de la escasez económica, de la falta de oportunidades para acceder a la educación o la dificultad de encontrar un empleo formal, han hallado en sus emprendimientos la oportunidad de maximizar sus habilidades, mostrando ese empuje cartagenero. No sólo han mejorado la calidad de vida de su familia, sino que se han convertido en referentes en su comunidad y se han demostrado que pueden crear, innovar y poner su talento al servicio de la sociedad.

Desde la Cámara de Comercio de Cartagena trabajamos con compromiso, apoyando y fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento, a través de programas de formaciones y asesorías virtuales gratuitas, para que los emprendedores se fortalezcan, aún más, en temas empresariales y aspectos psicosociales.

Los acompañamos a encontrar nuevas formas y métodos para adaptarse al panorama mundial, asimilando nuevas tendencias globales, con actitud positiva y propositiva; en un mundo que los ha obligado a desplegar su creatividad para acercarse más a sus clientes y públicos de interés.

Las dificultades hay que entenderlas no como problemas sino como retos que nos motiva a reinventarnos; a convertir las experiencias desafiantes en oportunidades para la resiliencia.