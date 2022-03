Si hay un mandato sagrado e inapelable de la naturaleza, exceptuando la muerte, es el de atender las necesidades fisiológicas y, entre ellas, de las más urgentes, como la de orinar y como la de defecar. Tener un sitio donde hacerlo debía ser un derecho tan exigible y defendible como el de la vida o el de la honra y la dignidad. Pues precisamente este último derecho es también el que se viola al negarle a alguien la posibilidad de acceder a un baño.

Cumpliendo con el deber moderno de ejercitar el cuerpo y la mente, en caminata matutina por el hermoso paseo peatonal de Bocala, en la punta de Castillogrande, de pronto veo a una persona bajándose por el muro del pedraplén, aprestándose a orinar, mientras miraba de lado a lado constatando que nadie lo iba a regañar. No era un indigente porque estaba bien vestido, tampoco un deportista y menos una dama de alcurnia. Era un señor de edad, grueso de contextura; seguidamente lo reconocí; ya lo había visto varias veces arrastrando un carrito de venta de artículos de chaza.

Lo abordé y lo increpé, pero con cariño, diciéndole: “¡Cuidado señor! se puede caer..., ¿necesita un baño?, venga conmigo que a media cuadra vive mi hermano y pedimos permiso en el edificio para prestárselo...”. El señor accedió y lo ayudé a reincorporarse y regresar al peatonal.

Mientras íbamos en camino, le pregunté cómo se llamaba. Eladio Pino Mosquera, me contestó. Mi reacción inmediata fue la de asociar sus apellidos al barco hundido que está al frente de ahí pues, ese barco se llama el Mosquera. Cuando yo le resalto la coincidencia, me dice: un tío mío trabajaba en él cuando se hundió... ¿Qué? Exclamo yo. Qué coincidencia impresionante, le dije...

Acto seguido a la evacuación de su apremiada vejiga, del agradecimiento respectivo al portero del edificio y a mí por parte de él por haberle ayudado, y de revelarme su edad de 82 años, nos despedimos cual amigos entrañables.

Siempre me entristezco cuando veo a un anciano trabajando, pues ellos deberían estar disfrutando su vejez en un retiro tranquilo y en paz. El señor Eladio es un testimonio de valentía que demuestra que el hambre se puede superar por encima de las adversidades. Su caso de superación se puede descontar de la estadística recientemente publicada del 69% de la población con hambre, al lado de los que no se merecen el mismo reconocimiento, como son los de los que, por no paliar el hambre de su familia, se gastan la plata en licor, juego y mujeres.

El señor Eladio, el sobrino del marinero del Mosquera, mantiene en alto su frente con entereza y valentía al rodar varios kilómetros todos los días su chaza, para ganarse el pan en el cielo, calificativo aplicable a ese bello sitio de la ciudad. Aunque un cielo extraño pues, se supone que allí ya no deberían darle ganas de orinar.