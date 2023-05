Montando Imperio

Salta por estos días una nueva polémica relativa a un toque de El Imperio en el Teatro Adolfo Mejía. La gala en cuestión es de naturaleza privada y promociona el lanzamiento de una marca de licor. El componente de la champeta se adiciona calculadamente, por tratarse de un género popular y representativo de nuestra cultura pero, sobre todo, para escudarse de las críticas que claramente iban a llover por la realización de otro evento privado en un teatro cuya función pública está atrofiada y cuya arquitectura está en claro deterioro.

Cuando El Imperio se presentó en el Mejía en 2020, surgió preocupación por los posibles daños que podrían resultar de la operación de un equipo de sonido de semejante potencia: es sabido que las ondas estacionarias son un peligro para la integridad de las estructuras en general. Nunca hubo constancia de que el reclamo fuese por la champeta, pero las críticas fueron rebatidas con acusaciones de racismo y discriminación. Activado el interruptor decolonial, adquirido sin contexto de otros países, diferir equivale a ser cancelado como la peor escoria. Así como el género se ha caracterizado por una deriva hacia lo comercial, hacia lo facilista, usa ahora el “white guilt” para trabucar el caldo con las tajadas y pretender que toda inconformidad sea intolerancia.

Quien escribe no solo ha defendido la champeta a nivel académico, sino que la ha puesto a sonar tanto en dicho Teatro como en el Festival de Música, y ha realizado sendas críticas públicas al sistema de eventos privados vigente en el Mejía, independientemente de quién los presente. La champeta sinfónica proporcionó una oportunidad para el diálogo cultural en la ciudad que las mismas estrellas del género rechazaron: mis invitaciones a realizar una cartilla de alfabetización musical masiva basada en temas de champeta, a crear un conservatorio del género, se toparon con sospecha, recelo e indiferencia. Nunca argumenté que aquel trato padecido constituyera un acto de racismo, pero desde El Imperio sí saltan ahora a esa conclusión con arriesgada ligereza.

Hay que dejar muy claro que el problema NO es la champeta en el Teatro, sino todos los eventos privados que acaparan un bien público. El problema es que no hay temporada en el Teatro, ni para la champeta ni para nada más. El problema es que el Teatro se cae a pedazos y ningún ente interviene. El toque de El Imperio sería bienvenido como parte de una programación pública, pero no cualquiera podrá acceder a un evento privado en una ciudad hambrienta. Es El Imperio el que discrimina a su propio público, y el IPCC lo respalda en ese atropello. El año pasado, el instituto programó algunas fechas para apaciguar reproches, mas no ha trascendido mayor voluntad de crear una programación inclusiva, permanente y accesible a la ciudadanía.