Modelo Singapur

Atraídos por la Formula 1 en Singapur, Bashier y George organizaron la reunión de compañeros de Columbia University así conocimos un país desarrollado.

La neutralidad es la clave de Singapur un país soberano, muy pequeño en tamaño, solo 730/km2 (44% Bogotá). Son una potencia económica, con rápido crecimiento y no se involucra en las disputas de los países asiáticos con alto gasto en armamentos. Singapur se mantiene distante de los conflictos.

Se definen como un “país sostenible económicamente”, y como HUB logístico con moderna conectividad. Su principal riqueza es la mano de obra calificada.

Singapur se independizó de Malasia en 1965 y logró su admisión a la ONU. Asumió Lee Kan Yew durante 40años con un liderazgo claro y férreo, después que su economía fue manejada por Inglaterra que además dominaba Hong Kong. Se le considera el padre de su transformación, con una personalidad carismática que impuso disciplina social (no chicles, no basura).

Singapur ha crecido de una manera exponencial. En 1951 tenían un PIB per cápita de US $400, llegaron a US $22.000/persona en 1999 y hoy superan los US $66.000 de PIB /persona. Han logrado un PIB de US $327.000 Millones.

Singapur no tiene ninguna clase de recursos, incluso no tiene agua pura. Dependen de Malasia que suministra 60% del agua. Al principio tenían un sistema de educación muy pobre y vivían rodeados de basura con permanentes inundaciones porque son una isla. Han logrado superar todos estos impases y hoy su educación es del más alto nivel enfocadas a las habilidades individuales de altas tecnologías.

Sus fortalezas como HUB de negocios son: su Puerto de aguas profundas que mueve 35 millones de contenedores año y su Macro Aeropuerto, que mueve 70 millones de personas/año. Su ubicación es estratégica equidistante de todos los países Asiáticos. Son el puerto de trasbordo de mercancías más grande del mundo. Mueven 640 Millones toneladas/año.

Promovieron programas masivos de viviendas. Hoy 85% de su gente tienen casa propia. Quien tiene su casa lucha por su país. Su población tiene 3.8 Millones de singapurenses y 1.5 millones de extranjeros para un total de 6.3 millones de personas. Su meta más importante es la gente, su bienestar y su felicidad. No les gusta que se hable de sus logros como “un milagro económico”, sino como resultado de un proceso con todos involucrados, liderados por el gobierno.

Su mercado interno es pequeño y sin recursos naturales. Pero decidieron que debía ser una “ciudad verde”, con inversiones ordenadas para atraer inversionistas. Por eso la siembra masiva de árboles, no frutales. Privilegian la limpieza, nitidez y equipamiento urbano. Lee Kuan Yew dirigió personalmente campañas de limpieza de la ciudad.

Tienen la meta de ser el lugar más seguro del mundo. Por su escasez de tierras cultivables se compran terrenos fértiles en los países vecinos donde siembran sus alimentos.

Juega un papel fundamental la ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD (EDB), una organización responsable de posicionar a Singapur en el presente y futuro. Promovieron dos grandes inversiones desde 1970: una Refinería de Petróleo dedicada a la exportación. Y también desarrollaron un “Hub Biomédico” basado en la protección de la propiedad intelectual.

Utilizaron el 11 de septiembre, como un nuevo punto de partida para revisar su estrategia de convertirse en el mayor soporte logístico del mundo. No podía ser solo una idea, tenían que hacerla realidad.