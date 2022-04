A raíz de la invasión de Ucrania y del éxodo de millones de refugiados, se ha planteado la cuestión del distinto trato que los europeos dan a los inmigrantes en función de su procedencia, que es un modo elegante de decir que si es usted blanco tendrá más posibilidades de ser bien recibido en Europa que si no lo es. O sea, racismo. Gran descubrimiento: los europeos son racistas. Pues sí, lo son. ¿Y quién no? En serio, ¿quién no? Los colombianos también lo son. Basta con ser afro en Cartagena para darse cuenta.

Al fin y al cabo, es normal (que no justo o correcto). La gente de los países a los que van los ucranianos son prácticamente idénticos a ellos. Un polaco, un húngaro, o un rumano tienen más o menos la misma apariencia, cultura, religión y hasta hace poco formaban parte de los mismos imperios europeos, el último de ellos la Unión Soviética. Es natural que un señor de Varsovia se identifique y reciba con más aprecio a otro señor de Kiev que a uno de Kabul, Damasco o..., Medellín. Sin embargo, yo, como español, me siento mucho más unido al señor de Medellín, que al de Kiev. Y de eso me gustaría hablar con ocasión de la migración ucraniana.

España forma parte de la UE y no puede decidir por sí misma su política de visas y permisos de residencia. ¿Tiene esto sentido? Para mí, no. Para mí es una aberración que se considere extranjeros en España a los latinoamericanos. Porque para mí un colombiano, un cubano, un dominicano, un peruano, argentino, o mexicano son hispanos como lo soy yo. Y a mucha honra. Defiendo desde estas líneas, como he defendido en mis clases y en toda conferencia donde me han invitado, que todos los habitantes de los países latinos deberían tener automáticamente permiso de trabajo y residencia en España y poder acceder a la doble nacionalidad en apenas dos o tres años (menos de la mitad de lo requerido ahora), tan pronto demostraran una mínima adaptación a la sociedad española.

Para mí, y con todo el respeto a su terrible situación actual, un ucraniano es un extraño, por muy blanco que sea, mientras que una palenquera es mi mismo pueblo, mi gente, mi raza, por mucho que nuestros colores sean diferentes. Ya pasaron dos siglos de la terrible ruptura de la familia hispanoamericana. Es hora de que volvamos a vernos como lo que siempre hemos sido y nunca debimos dejar de ser, aunque cada cual defienda su futuro como estados autónomos: una comunidad de hermanos separados por un océano.