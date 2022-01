El año nuevo es un evento que me ha parecido siempre muy singular. La humanidad celebra que el planeta logró dar una vuelta completa alrededor del sol, hecho que alimenta anhelos, expectativas y propósitos; por lo que solemos realizar diversos rituales para atraer bienestar y desear lo mejor a todos, así que pensé: ¿Qué desear para este nuevo año 2022? “Miren arriba hacia las estrellas y no bajo sus pies” es una frase célebre de Stephen Hawking, quien a manera de predicción manifestaba que el fin del planeta podría darse a causa de los efectos del calentamiento global e incluso que la extinción de la especie humana podría provenir de una gran pandemia. No vivió este increíble científico para asistir a la cita que la COVID-19 tenía con nosotros, ni para continuar observando los desastres climáticos, la destrucción acelerada de los ecosistemas en los últimos años, ni imaginar que estaríamos a la expectativa de la caída de partes de un satélite ruso sin determinar su ubicación, ni los daños que ocasionaría a la tierra y su población. “No mires hacia arriba”, reciente película de Netflix, cuyo argumento parte del descubrimiento del inminente fin de la raza humana por la colisión con un asteroide, resulta una radiografía satírica de nuestra realidad, caracterizada por el desprecio hacia los descubrimientos de la ciencia, la frivolidad de los medios de comunicación, así mismo enrostra al espectador con sarcasmo como es imposible que lo dirigentes de las Naciones tomen decisiones por el Bien Común cuando no logran concebir su propio fin; peor aún, los negacionistas que se incrustan en la sociedad haciendo imposible pensar como colectivo, como los terraplanistas, los antivacunas o quienes niegan el calentamiento global. En Colombia tenemos los más pintorescos como: ¡La COVID-19 no existe! ¡El tal paro agrario no existe! ¡Todo fue a mis espaldas! ¡Era muy difícil creer que había falsos positivos! ¡La guerrilla bajo ninguna circunstancia procedió a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente! ¡La ampliación de planta de la Procuraduría obedece a una sentencia, luego de una demanda de Gustavo Petro! y el más reciente: presidentes de Cámara y Senado escribiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos negando que la destitución de funcionarios de elección popular es violatorio de los Derechos Fundamentales y que en realidad la Procuraduría encarna la lucha anticorrupción en Colombia. En conclusión, mi deseo de año nuevo querido lector es que ¡miremos hacia arriba! Sin temor, siendo críticos, curiosos, sin negacionismos y por fin tomemos acción, porque como dijo el personaje de la película: “El mundo se está desmoronando y parece que a nadie le importa”.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho

Empresarial y Contractual.