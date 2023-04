“No se tumba un edificio para resanar una grieta”, con disculpas por la comparación a cada uno de los integrantes del sistema de la salud (SS), comenzando por los pacientes. Pero, destruyendo para construir no me parece una muy buena idea, menos cuando se ha logrado el aseguramiento en forma lícita y legal de conseguir los recursos sabiendo que los mismos son finitos y la demanda infinita, y no tener que recurrir a maniobras non sanctas. Milagrozumab*, fábula sacada del libro del profesor Ramón Abel Castaño: Reforma a la salud ¿sí o no?, dicha fábula muestra cómo el costo de oportunidad puede tumbar todo un edificio que ha madurado en más de 30 años desde la ley 10, 100 y las reformas conseguidas con la ley 1751 de 2015. Este libro puede ser un ladrillo para quienes no han estudiado el tema de los SS. Estamos en un escenario politiquero que parece más un circo romano que un Congreso, parece más una distracción perversa para conseguir por otros medios los famosos cambios abruptos sin tener los mínimos para sobrevivir con autonomía de país. ¿Cómo entender a una persona que estuvo tantos años en el Congreso, haya presentado los proyectos de reformas de los derechos fundamentales en las comisiones que no corresponden? Gato encerrado. Volviendo al tema de la reforma del SS en Colombia, que no fija transición ni mucho menos el cómo será su implementación, el Dr. Castaño derrumba en su libro 5 de los temas más importantes de por qué la reforma es inane y peligrosa: atenta contra el derecho fundamental, el sistema estatal es ineficiente y deficitario; cómo puede la promoción, prevención y detección de algunas enfermedades destruir muchos programas por no tener en cuenta la transición demográfica; la intermediación tanto financiera como administrativa es fundamental sea el sistema que sea; sin administración fuerte no hay estructura que aguante nada, y por último, no ataca las inequidades. Esta lectura es obligatoria para la ministra, congresistas y por supuesto para los médicos, porque en el capítulo 2 del libro muestra la importancia del recurso humano como líder activo del sistema para que este se mantenga y se mejore. Parodiando con otros sectores: cambiar el petróleo por otras fuentes de ingresos que aún no existen. Construir carreteras sin pagar peajes. Incrementar el turismo luego de haber sido castigado por la reforma tributaria. Podría extenderme en ejemplos, se me acabó el espacio. Balance económico de los primeros 4 meses del 2023: disminuyen las ventas, consumo cae y la confianza del consumidor también. “Los números provenientes del comercio, la industria, la construcción y los hogares contrastan con la discusión de las reformas -salud, laboral y pensional- que hoy concentran la atención del Gobierno Nacional y del Congreso de la República”, Francisco Miranda. Moraleja: ¿Tumbaría usted el edificio para resanar una grieta?