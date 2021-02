A quienes me preguntan, acosados por dudas y prejuicios que revolotean en redes sociales, si voy a vacunarme, les aseguro que, cuando me fijen fecha, hora y lugar, madrugaré a bañarme con jabón de olor, me pondré la ropa de mi anterior cumpleaños, exprimiré las últimas gotas de la Colonia Roger&Gallet Jean Marie Farina Men, heredada de mi padre; estrenaré medias, pantaloncillos, franelilla y la corbata que tenía reservada por si acaso me invitaban a la posesión del alcalde o del gobernador.

Cuando esté listo y a la medida, arrodillado frente al altarcito que mi esposa armó en su cuarto desde el primer día que nos casamos, elevaré los brazos al cielo, dando gracias a Dios por regalarnos ese MILAGRO de la ciencia llamado VACUNA, que extinguirá el desasosiego causado por esos minúsculos y ponzoñosos vampiros de ojos rasgados.

Desayunaré un tinto, caminaré presuroso y, al llegar mi turno, recibiré aquel pinchazo de amor, que, como todos los amores, lícitos o clandestinos, nos dejan para siempre marcados.

De regreso a mi casa recordaré la historia de las vacunas y los prejuicios que, como ahora, intentaron satanizarlas poniendo en peligro la permanecía de la quebradiza especie humana.

Rendiré tributo al formidable médico inglés Edward Jenner, quien en 1796 creó las bases científicas de las vacunas e inició la inmunización contra la viruela, peste de las más agresivas y mortíferas. Finalmente, el 8 de mayo de 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró erradicada este virus de la faz del planeta.

En los últimos 200 años los científicos libraron extenuantes y silenciosas batallas obteniendo vacunas que controlaron o erradicaron gravísimas enfermedades: polio, sarampión, tos ferina, tétanos neonatal, tuberculosis, entre muchas otras que tenían en jaque a los descendientes del Homo Sapiens.

Y si no lo creen, saquen la calculadora: las vacunas evitan anualmente el fallecimiento de 5 millones de personas por viruela, 2,7 millones por sarampión, 2 millones por tétanos neonatal, 1 millón por tos ferina, 600.000 por poliomielitis y 300.000 por difteria.

Pero a diferencia de los biológicos incluidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), distribuidos mundial, democrática y gratuitamente, las vacunas contra el Covid-19 se convirtieron en descomunales e inequitativos negocios: de los 195 países existentes, diez (5%) acaparan el 75% de las vacunas y los demás: ¡Fuck’em! Macabra ignorancia. Solo estarán a salvo las chequeras, familiares y el pellejo de los magnates, cuando logremos, con justicia y excelencia, cobertura universal.

Pensándolo bien, si me vacunan, sería un auténtico milagro.