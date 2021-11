Mi amigo Juan es un profesor universitario, académico y abogado costeño de setenta años de edad. Recientemente, su hasta ahora universidad ha decidido terminar su relación laboral con él e invitarle a que, una vez pensionado, se dedique a disfrutar de su tiempo fuera de las aulas universitarias. Juan es doctor en Derecho, miembro de la academia, autor de libros, capítulos de libros y artículos, conferencista reputado y sumamente conocido tanto por su ejercicio docente e investigador, como por su labor de profesional en la abogacía, donde ha tenido relevantes funciones en el ámbito público y privado.

¿Es sensato que una institución universitaria prescinda de los servicios de un profesor con décadas de experiencia y enorme conocimiento precisamente cuando, por edad y lecturas, puede dar lo mejor de sí?

Un profesor universitario no es como un obrero de la construcción o un militar. No nos volvemos necesariamente más lentos con los años, sino que, si amas tu profesión y te dedicas a ella, es precisamente con la vejez cuando empiezas a acumular conocimientos bastantes como para llevar a cabo tus labores del mejor de los modos posibles.

Si enseñar requiere primero aprender, y si la mente sigue lúcida, como es el caso de mi amigo, ¿acaso no es en las últimas décadas de la vida cuando se llega a aprender todo aquello que de joven aún no ha habido tiempo? Prescindir de los profesores veteranos por un criterio de edad cumplida no es, ni mucho menos, una decisión acertada.

Por supuesto, es necesario renovar los cuerpos docentes, dar entrada a personas nuevas con ideas renovadas, pero no a costa de sacrificar a aquellos que por edad y experiencia mejor pueden enseñar a las nuevas generaciones.

Cuando una institución universitaria, sea bajo las consideraciones que sea, decide rescindir su vinculación con un profesor veterano, es como si un árbol decidiese arrancarse una raíz.

Es imperativo mantener a esos profesores. Mediante relaciones ad honorem, conferencias, o como sea, pero se debe seguir contando con ellos.

No se puede hacer universidad bajo otros criterios que no sean los del respeto hacia los más mayores.

Cualquier otra cosa quizá pueda parecer más eficiente y hasta más económico (horrible sospecha) en el corto plazo, pero no hará más que hundir la calidad docente, el prestigio y el futuro de dicha universidad en el largo.