El país se encuentra en vísperas de elecciones regionales y los y las cartageneras tienen el compromiso de elegir a sus autoridades locales, en especial, al nuevo o la nueva alcaldesa de esta ciudad cuyos ciudadanos(as) parecen no atinar al escoger -desde el 2011 hasta la fecha- al dignatario(a) correcto. Hoy tenemos un ramillete de candidatos(as) para todos los gustos y con todo tipo de promesas y propuestas. La pregunta que resuena en los corrillos y pasillos es: ¿Cómo hacer para no volvernos a equivocar? Y, sobre todo: ¿cuáles son los requisitos y compromisos que el nuevo o la nueva alcaldesa debe asumir? Al respecto señalaría que mi alcalde(sa) ideal debería cumplir, al menos, con tres requisitos: experiencia, experticia y transparencia y, al menos, asumir tres compromisos: una gestión efectiva, pero ética; una estrategia de seguridad ciudadana eficaz y una política de desarrollo social, humano y económico que respete al medioambiente y fortalezca el turismo.

Sobre los requisitos, sin duda, la experiencia, porque la ciudad no resiste más improvisaciones, ni aprendices en su gestión administrativa; experticia, porque quien sea alcalde o alcaldesa debe tener los conocimientos básicos (no mínimos) de cómo administrar una ciudad, y trasparencia, que no es solo un mandato legal, sino un presupuesto ético-político de la democracia y la gestión pública, y que –con excepción de la actual administración (por lo menos es lo que se percibe hasta ahora)– ha sido un karma desde el 2011. Y aquí invocaría al maestro: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7: 15-16).

Sobre los compromisos, sin duda, una gestión efectiva, esto es, que se alcancen las metas, objetivos e indicadores de políticas públicas declarados (eficacia) y que se logren racionalizando los recursos (eficiencia), pero, además, que todo se haga enmarcado en lo legal y lo reglamentario y guiado por los principios de la ética pública (rectitud, honradez, integridad); por eso, qué importante conocer desde ya cuál será el equipo de gobierno y observar quién rodea, apoya o financia la campaña de quien vamos a elegir. El segundo, la seguridad ciudadana, que debe incluir estrategias persuasivas (cultura ciudadana, apoyo social, etc.), elementos disuasivos (monopolio legítimo de la violencia) y un gran liderazgo del alcalde(sa), pues es la primera autoridad policiva.

Y el tercer compromiso, el desarrollo (económico, turístico, social, ambiental y humano) de la ciudad, para lo cual será fundamental la capacidad de escucha y diálogo del alcalde(sa) con todos los sectores políticos y con la sociedad civil que permita consensuar un proyecto de ciudad de largo aliento.

