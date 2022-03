El mes de mayo ha sido declarado Mes de la Africanidad, coincidiendo felizmente con nuestra larga gestión, producto de mis visitas a la ciudad de New Orleans, y de la amistad con mi querido amigo el doctor William ‘Bill’ Bertrand, vicerrector de la Universidad de Tulane, epidemiólogo, quien vivió mucho tiempo en África combatiendo toda clase de epidemias y que en el trascurso de su labor humanitaria acopió gran cantidad de objetos, artesanías u obas de artes de varias culturas africanas, de las cuales gentilmente me donó cien, las que a su vez done al gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, dado su enorme apoyo y su decidida voluntad de dejarle a la ciudad lo que se llamara ‘Museo de Arte Africano’, el que increíblemente no existe siendo nuestra población mayoritariamente de origen afro; el que localizaremos en el bello Palacio de la Proclamación para disfrute de propios y visitantes, y que ayudará mucho a nuestra memoria ancestral africana, perdida en el juego de domino y la estridencia de los picós.

Pero la gestión en New Orleans siguió siendo muy exitosa, de ella se desprendió también y con el apoyo de ese gran ser humano que es Moisés Álvarez Marín, director del Museo y Archivo Histórico de Cartagena, la exposición pictórica de nuestro amigo común con ‘Bill’, el artista congolés Maurice Bazungula, quien expone su fecunda obra pictórica llena del gran colorido de la selva africana, la que contiene fabulosos ribetes de lo que llamaría ‘naturalismo abstracto’, que no es otra cosa que los paisajes naturales de las sabanas africanas inscritas en su alma.

La gestión continúo dando sus frutos y hemos intentado con mucha eficacia, con la ayuda no solo de ‘Bill’, sino de amigos neorleanos, amantes de Cartagena de Indias, con fuerte influencia en la Alcaldía de New Orleans, hermanarla con Cartagena de Indias, labor que hemos venido haciendo con el jefe de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Cartagena, Ana María González, y su eficiente asistente doña Sophia Archibold, y por supuesto con la anuencia enérgica del alcalde mayor William Dau Chamat.

Solo falta y estamos a la espera del oficio de aceptación de la solicitud de hermanamiento, que ya está en borrador por parte de la alcaldesa LaToya Cantrell. Esperamos que esta unión dé sus beneficios, y sobre todo acreciente nuestra herencia africana compartida por la historia de ambas ciudades.

Pero donde más está dando grandes provechos es en la posible realización en New Orleans, de nuestro antiguo y aún vivo en el acervo cultural caribe, Festival de Música del Caribe, del que fui miembro honorifico, proyecto que le fascinó a la alcaldesa Cantrell, por cuyas venas corre sangre africana, y que empezaremos a trabajar con el ser más Caribe que tiene la cuenca caribeña, mi primo querido Antonio ‘Mono’ Escobar Duque.

Arquitecto*